Unicredit, utile a 5,2 miliardi: miglior risultato del decennio. Via a maxi buy back

UniCredit archivia il 2022 con un utile netto di 5,2 miliardi, in aumento del 47,7% rispetto al 2021. L'utile contabile è ancora superiore, pari a 6,5 miliardi, e include tra le altre cose il rilascio di Dta per perdite fiscali in Austria e Italia per 852 milioni nel quarto trimestre. Il consensus degli analisti si fermava a 5,1 miliardi di utile 2022. Esclusa la Russia, l'utile è salito del 64% a 5,4 miliardi contro gli «oltre 4,8 miliardi» della guidance fornita dall'istituto. Nel quarto trimestre i risultato è di 1,4 miliardi (2,4 miliardi il dato contabile), a fronte di una perdita di 890 milioni l'anno prima e degli 1,16 miliardi del consensus.

«UniCredit ha conseguito una serie di risultati finanziari eccezionali che dimostrano i progressi significativi nel percorso di trasformazione industriale e la capacità di ottenere performance eccellenti in tutto il ciclo».Lo sottolinea il ceo, Andrea Orcel indicando che quello del 2022 «è il nostro miglior risultato in oltre un decennio», con un quarto trimestre record. «Siamo fermamente concentrati sull’esecuzione di UniCredit Unlocked e guardiamo al futuro con fiducia», aggiunge il manager. La banca annuncia l’utile netto atteso per il 2023, inclusa la Russia, sostanzialmente in linea con l’utile netto di gruppo del 2022 .

Cedole e riacquisti

Per quanto riguarda la distribuzione agli azionisti, per il 2022 è pari a 5,25 miliardi, in crescita di 1,5 miliardi (+40%) rispetto all’anno precedente, con una proposta di dividendo in contanti di 1,91 miliardi. Il gruppo intende procedere al riacquisto di azioni proprie di circa 3,34 miliardi di euro, soggetta all'approvazione degli organi di vigilanza e degli azionisti. Gae Aulenti punta a eseguire il riacquisto in due tranche, la prima pari a circa 2,34 miliardi, da avviare immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti calendarizzata per il 31 marzo prossimo, mentre la seconda, pari circa a 1 miliardo, è attesa durante la seconda meta del 2023 successivamente al completamento della prima tranche.

Ricavi oltre 18 miliardi

UniCredit, esclusa la Russia, ha conseguito una crescita record dei ricavi «sostenuta dal contesto favorevole dei tassi d’interesse e dal forte slancio commerciale», si legge in una nota. Questo ha determinato ricavi netti pari a 4,7 miliardi nel quarto trimestre, in rialzo del 34,9 per cento anno su anno, e di 18,1 miliardi per l’anno, con un incremento del 14,7 per cento anno su anno. Il risultato riflette l’elevata redditività aggiustata per il rischio, con raggiungimento degli obiettivi su tutte le leve chiave e in tutti i business, sostenuto dalla significativa crescita del margine di interesse nel trimestre, quasi del 41 per cento anno su anno e del 42,5 per cento trimestre su trimestre, a 3,2miliardi di euro. Nel 2022 il margine di interesse è cresciuto del 16 per cento anno su anno, attestandosi a 9,9 miliardi. Le contenute rettifiche su crediti, pari a 0,6 miliardi nel quarto trimestre, sono diminuite nel trimestre del 17,8 per cento anno su anno, nonostante il rafforzamento nel corso dell’anno delle solide linee di difesa preesistenti.

Il capitolo Russia

L’esposizione cross-border della Russia è stata adeguatamente gestita e ridotta nel corso dell’anno, a costi minimi, complessivamente del 66 per cento circa, ovvero di circa 4,1 miliardi , grazie ad azioni proattive e disciplinate. Unicredit, si legge nella nota sui conti, è impegnata a mantenere un progressivo approccio di de-risking.