UniCredit, utile oltre le attese a 887 milioni. Orcel: «Abbiamo bisogno di tempo»

Unicredit archivia il primo trimestre del 2021 con utile di 887 milioni ed è ampiamente sopra le stime degli analisti che prevedevano 396 milioni. Il risultato si confronta con la perdita di 2,71 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno determinata da rettifiche per il coronavirus e da poste straordinarie.

«Avremo bisogno di tempo per rilanciare e rafforzare il business, passando da una fase di ridimensionamento a una caratterizzata da una crescita disciplinata della redditività e da una creazione di capitale sana ed organica», sottolinea nella nota sulla trimestrale il Ceo di Unicredit, Andrea Orcel: «Siamo già impegnati a valutare, rivedere e sviluppare un piano che determinerà la nostra strategia per i prossimi anni. Rafforzeremo la centralità del cliente in tutto ciò che faremo. Realizzeremo una maggiore integrazione della tecnologia nelle nostre attività e semplificheremo il nostro modo di lavorare rimuovendo gli ostacoli che ci impediscono di fornire ai nostri clienti un servizio adeguato», aggiunge Orcel.

Piazza Gae Aulenti nnell'esercizio 2021 conseguirà ricavi «sostanzialmente in linea con le stime di consensus e costi sui livelli del 2019” mentre l'utile netto sottostante atteso è “sostanzialmente in linea con la precedente guidance». Lo fa sapere la banca nella nota sui conti del trimestre. Il nuovo piano arriverà nel secondo semestre: «La review strategica avviata successivamente all'insediamento del nuovo amministratore delegato e del nuovo consiglio di amministrazione sarà portata a termine nel secondo semestre 2021 e verrà comunicata ai mercati in un Capital Markets Day».