UniCredit, via al countdown sui 6mila esuberi: 50 giorni per l’accordo sindacale Il gruppo invia la lettera di avvio procedura ai rappresentanti dei lavoratori: il piano Team 23 prevede la chiusura di 450 filiali e una riorganizzazione che porterà 5.500 nuove eccedenze oltre alle 500 delle nuove operazioni di Transform 2019. I sindacati chiedono un nuovo assunto ogni due uscite di Cristina Casadei

Tra il 2019 e il 2023 la realizzazione di una vasta serie di misure e di ottimizzazione dei processi di lavoro porterà a un eccesso della capacità produttiva per circa 6mila bancari full time equivalent del gruppo Unicredit che, nello stesso periodo, prevede anche la chiusura di 450 filiali. Ieri i sindacati, Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, hanno ricevuto la lettera di avvio procedura che prevede 50 giorni per raggiungere un accordo: questo significa che entro la fine di marzo il capitolo esuberi potrebbe essere archiviato, a patto di trovare un accordo con i sindacati che venerdì 14 febbraio hanno in agenda il primo incontro con la banca.

Il piano Team 23 fa leva su 5 aree principali spiega la banca ai sindacati: la semplificazione e razionalizzazione delle strutture di governance headquarter e network, la revisione dei modelli di servizio, la trasformazione di rete con la chiusura di filiali e la migrazione delle transazioni sui canali evoluti e sul self service, la revisione del modello operativo e il ridisegno del front to back dei processi e infine la dematerializzazione e digitalizzazione della documentazione cartacea. Un dato su tutti, tra quelli citati nella missiva ai sindacati, è sicuramente il fatto che le operazioni allo sportello della clientela sono calate del 55%.

Come hanno detto varie volte nei giorni scorsi, le organizzazioni sindacali chiedono un nuovo bancario assunto o stabilizzato ogni 2 che escono, ma di questo nella lettera non c’è traccia. In particolare la missiva spiega che delle 6mila eccedenze 500 sono dovute alla realizzazione delle azioni del piano Transform 2019 nella Banca commerciale italiana, mentre 5.500 sono nuove eccedenze di capacità produttiva riferibili al periodo 2020-2023. La banca intende valutare come via prioritaria il ricorso al Fondo di solidarietà per la risoluzione dei rapporti di lavoro volontaria e incentivata. Anche per questo nel piano industriale che è stato presentato in dicembre era stato messo in preventivo un “budget” di 1,1 miliardi per gestire la riorganizzazione lato risorse umane.