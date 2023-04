Unicredit, al via programma di buyback: prima tranche da 2,34 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al via la prima tranche del programma di buyback di Unicredit. L’operazione riguarda fino a 230 milioni di azioni per un totale di circa 2,34 miliardi di euro.

In attuazione dell’autorizzazione conferita dall'assemblea degli azionisti del 31 marzo scorso, Unicredit comunica di aver definito le modalità attuative per l'esecuzione della prima tranche del programma di acquisto di azioni proprie per un massimo di 2 miliardi 343 milioni e 438mila euro, per un numero di azioni non superiore a 230 milioni.

Come già comunicato il 28 marzo, UniCredit ha già ricevuto l'autorizzazione della Bce per il riacquisto di azioni proprie per un massimo di 3,343 miliardi, che l’istituto intende eseguire in due tranche. Ai fini dell'esecuzione della prima tranche del programma di buyback, UniCredit ha conferito incarico a Bnp Paribas Exane in qualità di intermediario terzo abilitato, che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume e dei termini del programma.