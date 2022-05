Unicredit vola con avvio buyback e nuova febbre da risiko bancario

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Corre Unicredit dopo l'annuncio di martedì 10 maggio a Borsa chiusa dell'avvio della prima tranche del buyback deciso da alla luce dei risultati di bilancio 2021. Il titolo svetta sul FTSE MIB in una giornata peraltro particolarmente brillante per i titoli del credito, riaccesi dai possibili scenari di pace tra Mediobanca e Francesco Gaetano Caltagirone in Generali. Scenari che potrebbero coinvolgere, in alternativa Banca Generali, Banca Mediolanum o Azimut.

Dal canto suo, l'istituto di Gae Aulenti ha conferito incarico a Goldman Sachs di effettuare gli acquisti per un esborso massimo di 1,58 miliardi e, in ogni caso, di non oltre 215milioni di azioni, pari al 9,84% del capitale agli attuali corsi di Borsa. Si prevede che gli acquisti possano concludersi entro luglio. I titoli saranno annullati in esecuzione della delibera assembleare. Presentando i conti del primo trimestre, UniCredit aveva annunciato che la seconda tranche da un miliardo «è subordinata alla performance della Russia», pur dicendosi fiduciosa «di poter eseguire l’intera distribuzione» agli azionisti.