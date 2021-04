Unidata vola dopo risultati 2020 in forte crescita

1' di lettura

Balzo su Aim Italia per Unidata, società romana del settore tlc e cloud, grazie alla pubblicazione dei conti 2020. L'esercizio 2020, durante il quale Unidata ha esordito in Borsa, si è chiuso con un valore della produzione di 23,4 milioni (+77%) e un ebitda di 8,6 milioni (+67%) mentre l'utile netto è più che raddoppiato a 3,39 milioni (da 1,4 del 2019). La spinta al giro d'affari arriva soprattutto dalle attività relative alla fibra ottica con 16,1 milioni di ricavi nel 2020 a fronte dei 9,3 del 2019 soprattutto riconducibili alla vendita di accesso a internet.

Sotto il profilo patrimoniale, Unidata segnala una posizione di cassa positiva per 3,4 milioni. La società si aspetta un'ulteriore crescita nel 2021 alla luce dell'andamento dei primi mesi dell'esercizio. Da marzo 2020 in cui è avvenuta la quotazione sull'Aim Italia, il prezzo delle azioni Unidata è passato da 13,58 euro della prima seduta agli oltre 32 attuali. Il presidente della società, Renato Brunetti, ha espresso «grande soddisfazione per i risultati ottenuti nel corso del 2020, un anno estremamente importante per la quotazione in Borsa di marzo, per la resilienza e lo sviluppo – nonostante la pandemia abbia colpito il mondo bloccando numerose attività – ma soprattutto per gli avvenimenti importanti che si sono succeduti nel corso dell’anno grazie alle scelte strategie adottate, tra le quali la costituzione di Unifiber con un grande Fondo Istituzionale Europeo».



