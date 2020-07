Unieuro brilla a Piazza Affari, i conti risentono del Covid-19 ma è boom e-commerce

(ANSA)

Nel primo trimestre fiscale la catena dell'elettronica ha risentito della pandemia di coronavirus, ma ha anche beneficiato del picco degli acquisti online nel periodo di lockdown

1' di lettura

Prima seduta della settimana brillante per Unieuro, arrivata a guadagnare anche più del 10%, piazzandosi tra le migliori di Piazza Affari. Nel primo trimestre dell'anno fiscale 2020-2021 la catena dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici ha risentito della pandemia di coronavirus, ma ha anche beneficiato del boom dell'e-commerce nel periodo di lockdown (+142,8% le vendite, al 28,7% dei ricavi) e ha parlato di un recupero delle attività in maggio.

Guardando ai conti, nei tre mesi da marzo a maggio Unieuro ha riportato un risultato netto adjusted negativo per 13,8 milioni di euro contro il rosso di 5,6 milioni di euro di un anno fa e ricavi in calo del 13,4% a 428,9 milioni. Sui conti ha pesato l'emergenza sanitaria: a marzo e ad aprile il gruppo ha registrato una perdita cumulata di ricavi del 30% rispetto allo stesso bimestre 2019, ma con l’arrivo della Fase 2 il trend è nettamente migliorato in maggio con un forte rimbalzo anno su anno di circa il +20%. Unieuro ha inoltre parlato di segnali positivi dall'andamento di giugno "sebbene i rischi legati al covid e alla situazione macroeconomica suggeriscano prudenza".

(Il Sole 24 Ore Radiocor)