Unieuro, dopo gli utili record e la maxicedola è pronta la svolta digitale

Unieuro archivia un anno fuori dall’ordinario, con ricavi per 2,7 miliardi, al massimo storico, e un utile in crescita del 58% a 67 milioni di euro. Una performance è suggellata dalla proposta di un maxi-dividendo da 2,6 euro per azione pescando da una cassa netta di 154,8 milioni, che ora supporterà anche il nuovo piano di trasformazione digitale del gruppo, acquisizioni comprese. Si tratta di risultati non ripetibili, per stessa ammissione degli amministratrori, trainati dall’effetto stay at home...