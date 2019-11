Unieuro, Ieh colloca il il 16,5% e incassa 42 milioni Il titolo in Borsa si allinea allo sconto. Ieh al 12 novembre aveva una quota del 33,815% che scenderebbe quindi ora al 17,5% circa. Gli altri azionisti sono Dixons Carphone al 7,18% e Amundi Asset Management con una quota di poco superiore al 5%

Vendite pesanti su Unieuro che ha perso oltre il 9% a 13 euro dopo la chiusura della vendita della quota del 16,25% della controllante Ieh con un accelerated bookbuilding. La vendita è avvenuta a sconto dell'11% rispetto al prezzo di chiusura prima dell'annuncio e il titolo in Borsa si è allineato. Ieh ha annunciato di aver completato con successo la procedura di accelerated bookbuilding e di aver ceduto a investitori istituzionali 3,25 milioni di azioni ordinarie detenute in Unieuro, corrispondenti al 16,25% (era previsto fino al 17,5%) del capitale azionario esistente della società, al prezzo di euro 12,95 per azione.

Il regolamento dell'operazione è previsto in data 18 novembre 2019. Il corrispettivo complessivo è stato pari a circa 42 milioni. L'operazione, si leggeva ieri nel comunicato di avvio operazione, “consentirà alla Società di ampliare il flottante e favorire la liquidità del titolo”.



Mediobanca ha agito quale sole bookrunner del collocamento. In linea con la prassi di mercato, Ieh ha sottoscritto un impegno a non disporre di ulteriori azioni di Unieuro per un periodo di 60 giorni dalla data di regolamento del collocamento. Durante tale periodo di lock-up, salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato, Ieh non potrà porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni di Unieuro senza il previo consenso di Mediobanca.

Ieh (con Rhone Capital II in qualità di general partner delle limited partnership che controllano indirettamente Italian Electronics Holdings) al 12 novembre aveva una quota del 33,815% che scenderebbe quindi ora al 17,5% circa. Gli altri azionisti sono Dixons Carphone al 7,18% e Amundi Asset Management con una quota di poco superiore al 5%.