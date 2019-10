Unieuro, a Intermonte Sim l’incarico di liquidity provider L'obiettivo del contratto consiste nel favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni, per evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato. Nel primo semestre nuovo record di fatturato con 1.059,5 milioni di euro (+16,6)

Unieuro ha conferito a Intermonte Sim l’incarico di Liquidity Provider relativamente alle proprie azioni ordinarie, quotate sul segmento Star di Borsa Italiana. L'obiettivo del contratto consiste nel favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni, attenuando i possibili ampliamenti dello spread tra proposte di acquisto e proposte di vendita ed assorbendo eventuali ordini di ammontare anomalo, evitando in tal modo movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.



«Da quando è stato collocato in Borsa, nell'aprile 2017, il titolo Unieuro- ha commentato il cfo Italo Valenti - ha registrato buoni livelli di liquidità, con una media di 95 mila azioni scambiate quotidianamente e un controvalore medio di 1,3 milioni di euro. Riteniamo tuttavia che un ulteriore impulso agli scambi, generato dal sostegno attivo di un intermediario di grande esperienza quale Intermonte, possa giovare a tutti i nostri azionisti, indipendentemente dal profilo, dalla dimensione dell'investimento o dall'orizzonte temporale». Il titolo Unieuro da inizio d’anno è salito del 30,1% a 13,40 euro e oggi ha chiuso sulla perfetta parità.

Intanto, nel primo semestre dell'esercizio 2019/20 che si è chiuso il 31 agosto 2019, Unieuro ha registrato un nuovo record di fatturato con 1.059,5 milioni di euro (+16,6). I risultati reddituali hanno a loro volta registrato incrementi robusti, con l'ebitda adjusted salito a 18 milioni (+15,6%) e il risultato netto adjusted più che triplicato a 1,5 milioni. A trainare i risultati, in un periodo dell'anno non particolarmente significativo per via della stagionalità del settore, sono state le azioni di crescita intraprese, che hanno portato a un'espansione del network di negozi diretti ed indiretti e delle attività digitali, nonché la buona performance del business corrente, come testimoniato dall'incremento del 3% registrato dai ricavi like-for-like.