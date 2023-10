Unieuro scatta con acquisto Covercare, analisti alzano rating e target price

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Giornata da incorniciare per Unieuro che vola a Piazza Affari, dove il FTSE MIB e l'All Share sono in rialzo contenuto, dopo avere annunciato l'acquisizione del 100% di Covercare per 60 milioni di euro, la maggiore operazione di sempre per il gruppo della distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia. Covercare è attiva nel mercato dei servizi di riparazione di telefoni cellulari, di altri dispositivi portatili e di elettrodomestici e opera nei mercati dell’installazione di climatizzatori e caldaie e nei servizi di assistenza per la casa. Il titolo è arrivato a guadagnare circa otto punti a un massimo di giornata di 9,045 euro, livello che non si vedeva da metà settembre.

Per gli analisti di Banca Akros, che hanno alzato la valutazione da "neutral" a "buy" e l'obiettivo di prezzo da 8,50 a 10 euro per azione, l'operazione è «molto positiva» e «l'upside potenziale è del 20% rispetto alle nostre stime attuali, ipotizzando un costo d'interesse del 5% sul corrispettivo potenziale di 70 milioni, compreso l'earn-out». Inoltre, spiegano, «l'acquisizione era attesa da tempo e sembra avere un'ottima motivazione strategica».

Unieuro pagherà appunto 60 milioni, oltre alla posizione finanziaria netta positiva (cassa) al closing e ad un potenziale earn-out, fino ad un massimo di 10 milioni di euro, da corrispondere al raggiungimento di uno specifico obiettivo di redditività in termini di Ebitda nell’esercizio 2025/26. Il multiplo implicito Ev/Ebitda adjusted 2022 della transazione è pari a 5,6 volte (ovvero 6,4 volte, includendo l’earn-out), senza tenere conto delle potenziali sinergie. L'operazione consentirà a Unieuro di estendere il presidio nella catena del valore in segmenti di mercato a maggiore redditività, in crescita e fortemente sinergici con il proprio core business, ampliando il perimetro dei servizi offerti ai clienti finali, anche in ottica di sostenibilità.

«Restiamo fortemente concentrati sull’esecuzione del nostro Piano Strategico e sull’impegno di creare valore a beneficio di tutti i nostri stakeholder», ha detto l'amministratore delegato di Unieuro, Giancarlo Nicosanti Monterastelli. Grazie a un modello di business flessibile, Covercare ha intrapreso un percorso di crescita che, nel corso degli anni, le ha consentito di rafforzarsi sui mercati di riferimento e ad aumentare la presenza sul territorio nazionale: «L’ingresso nel Gruppo Unieuro è una grande opportunità per valorizzare ulteriormente la comprovata capacità di Covercare di cogliere ogni opportunità di crescita in tutti i canali in cui opera e di accelerare lo sviluppo di progetti comuni, potendo contare anche sulle pluriennali relazioni commerciali tra le due società e sulle consolidate conoscenze personali», hanno detto Riccardo Bonini, presidente del Cda di Covercare, e Andrea Pessina, amministratore delegato del gruppo. Covercare opera in mercati in crescita e con un valore complessivamente stimato in circa 22 miliardi di euro in Italia nel 2022. Nei prossimi anni, tutti i settori di riferimento sono attesi in ulteriore progresso.