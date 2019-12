Unilever annuncia vendite in calo e scivola del 6% in borsa Il colosso del largo consumo annuncia la crescita del quarto trimestre più bassa degli ultimi dieci anni. Deludono le vendite in India e in Nord America. I consumatori si polarizzano e scelgono o prodotti di nicchia o marche commerciali. Strategia di acquisizioni e taglio dei costi per recuperare fatturato di Marzia Redaelli

(REUTERS)

2' di lettura

Gli investitori bocciano Unilever: il colosso del largo consumo è arrivato a perdere quasi il 7% alla borsa di Amsterdam, dopo le comunicazioni sulle vendite del quarto trimestre e sulle prospettive per il prossimo anno.

I ricavi per l’ultima parte del 2019, infatti, sono stati tagliati e nel 2020 sono previsti nella parte bassa della forchetta media degli ultimi anni, che varia dal 3% al 5%. Bloomberg cita le stime di alcuni analisti che posizionano la crescita di Unilever al minimo da dieci esercizi. La società, comunque, ribadisce che il calo non intaccherà la profittabilità.

Le cause dell’arretramento

La delusione sembra trovare una spiegazione nel cambio delle abitudini dei consumatori. Gli acquisti, infatti, tendono a polarizzarsi tra prodotti di marche commerciali - più economici - da un lato e beni di nicchia e locali - più selezionati - dall’altro.

Le regioni che hanno registrato il calo maggiore sono il Sud-est asiatico, l’Africa occidentale e il Nordamerica. La diminuzione maggiore delle vendite si è avuta in India, il secondo bacino di sbocco di Unilever dopo gli Stati Uniti, per via del rallentamento dell’economia.

La strategia per recuperare

Alan Jope, l’amministratore delegato della multinazionale da inizio anno, ha confermato risultati peggiori dei concorrenti nel paese asiatico, proprio perché la maggiore penetrazione nel mercato amplifica l’effetto indebolimento dei consumi.

Jope ha spiegato che la nuova strategia si dispiega lungo due direttrici. Il taglio dei costi è finalizzato a preservare la redditività dell’azienda e a liberare risorse da investire in nuovi prodotti. L’acquisizione di piccole società di nicchia, invece, cerca di compensare la perdita di acquirenti nel segmento dei beni di massa. Unilever ha comprato la giapponese Tatcha, che produce creme fatte di Alghe, tè verde e riso. Inoltre, ha acquisito Graze, un produttore inglese di merendine “salutari”. Per contro, ha ceduto la sua divisione di margarine e formaggi spalmabili al fondo di private equity Kkr.