Unilever in rimonta: il fondo di Peltz pronto a entrare nel capitale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - In risalita alla Borsa di Londra le azioni Unilever, sulla spinta delle indiscrezioni secondo cui il fondo attivista di Nelson Peltz, Trian Partners, ha preso una partecipazione nella società, reduce dalla rinuncia all’acquisizione della divisione Consumer Healthcare di GlaxoSmithKline. Il titolo del gigante britannico dei beni di consumo è arrivato a guadagnare anche il 6% alla Borsa di Londra. No comment per ora da Unilever e Peltz.

L'indiscrezione del Financial Times



A riferire per primo l’informazione dell’entrata del fondo in Unilever è stato il ‘Financial Times’ che cita fonti vicine al dossier, senza precisare l’entità della quota. I primi acquisti sarebbero antecedenti all’annuncio dell’offerta per l’acquisizione della divisione Consumer Healthcare di Gsk. Unilever aveva messo sul piatto 50 miliardi di sterline (60 miliardi di euro) per l’operazione, ma mercoledì scorso ha annunciato di non voler alzare l’offerta. Il mercato sta ora scrutando le strategie del gruppo e – indicano gli operatori – l’arrivo di Peltz nel capitale accentua la pressione.

Verso lo "spezzatino" delle attività?



Per gli analisti di Jefferies, l’entrata in scena di Trian “alza la temperatura del dibattito su Unilever”. Il fondo attività, in particolare, potrebbe premere per lo scorporo tra le attività alimentari e quelle per la cura della casa e della persona, aggiungono gli esperti, evidenziando i successi ottenuti in passato dal fondo nell’ottenere ‘split’ nei gruppi in cui entra solitamente con posizioni dell’1-3,5%, come nel caso di Cadbury nel 2007. Probabilmente Trian troverà molti sostenitori tra gli azionisti di lungo termine di Unilever, assai delusi dalla performance del gruppo. Insomma, “sembra proprio che la volpe sia entrata nel pollaio”.