Unindustria Napoli: approvati programma e squadra del presidente designato Maurizio Manfellotto: rilancio del Mezzogiorno e investimenti in sostenibilità, le priorità per superare la fase della crisi da Covid di Vera Viola

Il candidato alla presidenza di Unione Industriali Napoli, Maurizio Manfellotto, ha presentato il programma e la squadra: entrambi approvati dal Consiglio generale dell'Associazione imprenditoriale. Il programma attribuisce priorità al rilancio del Mezzogiorno, punta a uno sviluppo sostenibile e alle riforme chieste dalla Ue.

Rilancio del Sud

Per Manfellotto <da Napoli può partire un'azione complessiva di sviluppo del Mezzogiorno che, innescando un considerevole incremento del Pil italiano, spezzi finalmente i vincoli che da decenni frenano la crescita italiana, a cominciare dall'anomalo debito pubblico>.

Sostenibilità la parola d'ordine

Per perseguire l'obiettivo, secondo Manfellotto, «bisogna trasformare in opportunità la grave crisi originata dal Covid-19, contribuendo a disegnare uno sviluppo possibile, che coniughi in un migliore equilibrio ambiente, sicurezza, tecnologia, nuovi modelli organizzativi». Lo sviluppo sostenibile nella direttrice europea del green new deal – si legge nel programma – può trovare un punto d'attacco nel Mezzogiorno, dove la produzione di energia da fonti rinnovabili è già attualmente pari a circa 1,8 volte quella del Centro-Nord. Ma per trasformare il territorio, partendo da Sud, bisogna realizzare le riforme richieste dalla stessa Unione Europea come condizione per l'accesso ai benefici del piano Next Generation Eu: sburocratizzazione, riduzione dei tempi della giustizia civile, superamento del gap infrastrutturale, trasparenza degli appalti pubblici, lotta all'evasione fiscale.