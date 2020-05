Unindustria raccoglie fondi per le misure anti-Covid del carcere di Rebibbia Giovedì 28 maggio il webinar solidale con Gennaro Arma, comandante della Diamond Princess, la nave che è stata in quarantena a Yokoama di Andrea Marini

Una raccolta fondi per finanziare le misure di prevenzione anti-coronavirus nel carcere romano di Rebibbia. L’iniziativa è stata organizzata dalla sezione Consulenza, attività professionali e formazione di Unindustria, e avrà il suo punto d’arrivo giovedì 28 maggio con il webinar solidale “La leadership vincente dei Non Eroi”. All’evento parteciperà anche Gennaro Arma, comandante della Diamond Princess, la nave che è stata in quarantena per oltre un mese nel porto di Yokoama in Giappone.

Ospite Gennaro Arma

Gennaro Arma sarà l’ospite d’onore di “La leadership vincente dei Non Eroi” il webinar solidale a favore del carcere di Rebibbia, promosso dalla sezione Consulenza, attività professionali e formazione di Unindustria, che si svolgerà il prossimo giovedì 28 maggio, alle ore 16, in diretta streaming. Gennaro Arma, è il comandante della Diamond Princess, che è stato nominato dal capo dello Stato Sergio Mattarella Commendatore al Merito della Repubblica per come ha gestito, in piena emergenza Covid, la quarantena della nave da crociera da lui capitanata, ferma per oltre un mese nel porto di Yokoama in Giappone.

Riqualificazione professionale a Rebibbia

Il ricavato dell’iniziativa, che si inserisce nell’ambito del progetto di Unindustria per sostenere la riqualificazione professionale dei detenuti della Casa di Reclusione di Rebibbia, attraverso i corsi di formazione ad hoc patrocinati dal Garante detenuti del Lazio, sarà interamente devoluto al carcere di Rebibbia, per aiutare la struttura a fare fronte alle spese necessarie per l’adeguamento in materia di prevenzione Covid 19. Tema del webinar saranno i “Non Eroi” ovvero coloro che, in piena emergenza sanitaria, hanno svolto al meglio il proprio “dovere”.

Il seminario via web

Il webinar è rivolto ai responsabili delle aziende di tutti i settori, sensibili alle tematiche sociali, che acquistando la partecipazione al seminario on line contribuiranno all’iniziativa di solidarietà. Il webinar, organizzato dal presidente della sezione Consulenza, attività professionali e formazione di Unindustria, Roberto Santori, vedrà la partecipazione anche di Nadia Cersosimo, direttore del carcere di Rebibbia, che chiuderà il pomeriggio di lavori.

