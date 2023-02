Unioncamere: «Strategia comune per l’economia del mare»

Prete ha sottolineato anche che nel Mediterraneo passa «il 20% de traffico marittimo mondiale ma non tutto è intercettato dai nostri porti», da qui la necessità di puntare sulle infrastrutture: «I porti commerciali in Italia sono fondamentali. Solo due su cinque, nel nostro Paese, sono raggiunti all’interno dalla rete ferroviaria. Serve più semplificazione, è impossibile pensare che per dragare un porto ci vogliano anni, decenni. La crescita del Paese passa anche da una sburocratizzazione molto forte».

Cciaa in prima fila sul mare

Le Camere di Commercio, ha aggiunto il presidente di Assonautica Italiana, Giovanni Acampora, «nel corso degli anni, hanno sempre di più contribuito, nelle proprie funzioni, a far sì che l’economia del mare si attestasse tra gli asset principali di sviluppo del nostro Paese. Avere finalmente un ministero ad hoc ci consentirà di dare concretezza a questa visione che, per tanti anni, abbiamo sostenuto e che metteva al centro il coordinamento delle politiche del sistema mare, in una visione unitaria, trasversale rispetto alle diverse filiere e fortemente orientata alle sinergie dei territori».

Come sistema camerale, ha detto ancora Acampora, «continueremo a essere in prima linea, dando il nostro contributo al Governo, impegnato nella istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare e dei comitati tecnici, con l’obiettivo di scrivere insieme il Piano triennale del mare». E le Cciaa «possono e devono continuare a svolgere il ruolo di riferimento del sistema imprenditoriale italiano dell’economia del mare, quali facilitatori e interlocutori privilegiati delle istituzioni nazionali».

In quest’ottica, ha concluso, «è stato organizzato il secondo Summit nazionale sull’economia del mare Blue Forum, intitolato Italia nazione di mare, in programma a Gaeta dal 25 al 27 maggio 2023, in cui, insieme a tutti i principali stakeholder del mare, contribuiremo alla costruzione della strategia marittima dell’Italia. Il mio appello è di unire tutte le forze (delle associazioni di categoria i cui iscritti operano nella blue economy, ndr) per contribuire alal definizione del Piano triennale del mare».