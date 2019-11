Unione bancaria, serve un’intesa sui rischi prima di nuove crisi

Francoforte. Banca centrale europea (Epa)

La nuova proposta tedesca per completare l’Unione bancaria europea è stata respinta dall’Italia perché ripropone, sul tema della condivisione dei rischi, forme di “ponderazione” sul capitale delle banche per i titoli di Stato detenuti in portafoglio. La proposta del position paper del ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz prevede che le banche procedano ad accontamenti specifici sui titoli sovrani in base alla loro concentrazione e al rating dell’emittente.

Ulteriore addendum di Scholz sui rischi da condividere riguarda i crediti in sofferenza: l’obiettivo non deve superare il 5% lordo del totale degli impieghi. In entrambi i casi il timore tedesco pare riguardare proprio l’Italia (ma forse anche la Germania).

E infatti la reazione del Governo italiano, come prevedibile, è stata immediata: proposta non ricevibile poichè determinerebbe uno “svantaggio competitivo” - secondo il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri - per le banche europee.

La posizione italiana è stata contestata come “difensiva”, per gli evidenti motivi collegati al classamento dei titoli del maxi-debito pubblico, ma a ben vedere è in linea con quella del G20 e del consesso globale dei banchieri centrali che in sede di definizione della nuova normativa di Basilea4 hanno escluso dalla regulation interventi sui titoli sovrani. Per il veto - oltre che di un’Italia dal ridotto peso politico - dei Paesi asiatici e in particolare del Giappone.

Eliminare lo status di risk-free per i titoli di Stato - rischio peraltro non propriamente “libero”, dato l’impatto sul capitale delle banche in caso di minusvalenze temporanee che derivano dai nuovi principi contabili - sarebbe un vulnus per l’intera costruzione europea: vorrebbe dire ammettere che uno Stato dell’Unione può andare in default e a cascata uscire dall’euro.