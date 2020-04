Unione europea e Covid-19: è tempo di pensare fuori dagli schemi Le risorse per combattere la crisi possono venire dalla tassazione delle imprese digitali e di quelle petrolifere di Carlos Closa*, Giorgos Papakonstantinou**, Miguel Poiares Maduro***

Le decisioni raggiunte all’Eurogruppo del 9 aprile non sono altro che una necessaria e tardiva risposta collettiva dell’Unione e servono a complementare il programma di acquisti di titoli da mille miliardi di euro annunciato dalla Banca centrale europea. Sono, per questo, un compromesso da salutare positivamente, ma che rimane imperfetto e incompleto. Ad esempio, nell’attuale fase di tassi negativi per i titoli pubblici, sarà da vedere quanti governi dell’Eurozona sceglieranno di utilizzare le linee di credito Mes con la condizionalità variabile e lo stigma che vi si collegano.



Soprattutto, quelle decisioni hanno a che fare col finanziamento della gestione della crisi e delle risposte subito necessarie, ma non con il finanziamento della ripresa. Per quest’ultimo aspetto, si è lasciato il campo aperto a più opzioni: con l’Eurogruppo che s’è ripromesso, da ultimo, di lavorare per la creazione di un Recovery Fund. I dettagli non sono noti, ma l’emissione di Eurobond pare esclusa. Una tipologia diversa di “Corona-bond”, invece, non è stata esclusa del tutto; ma sembra chiaro che una soluzione del genere può inverarsi solo facendo i conti con i rischi della mutualizzazione e i timori per la creazione di un ingombrante precedente percepiti da alcuni Paesi.



Per far avanzare il dibattito e per arrivare alla creazione di strumenti politicamente accettabili, è importante concordare anzitutto sui problemi da affrontare, i princìpi da seguire, gli obiettivi politici coinvolti, l’approccio da adottare. In quest’ottica, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha ragione quando raccomanda di non focalizzarsi sui nominalismi. Però anche i numeri, non importa quanto grandi siano (o dovrebbero essere), non sono neanch’essi di per sé sufficienti. Quel che più rileva è identificare cosa sia necessario fare, le risorse necessarie per farlo, e cosa giustifichi l’intervento dell’Unione in materia.



Dunque, prima cosa: definire i problemi. Per mitigare l’impatto della crisi, i Paesi dell’Ue hanno speso il 3% del Pil dell’Unione. Nel frattempo, si prevede che il Pil crollerà a doppia cifra, e con significativa incertezza sulle tempistiche e sul ritmo della ripresa. Per diversi Paesi dell’Ue fortemente indebitati e vulnerabili, ciò si tradurrà in livelli di debito insostenibili, il che metterà quindi a rischio la valuta comune. Inoltre, la natura della crisi e degli interventi statali necessari per affrontarla avrà un effetto dirompente sul mercato interno dell’Ue, distorcendone la concorrenza.



Secondo: i princìpi da seguire. Il principio di solidarietà sancito nei Trattati si attaglia particolarmente bene a una situazione di shock esogeno e simmetrico non causato dalla gestione economica (il che non può far davvero invocare alcun rischio di moral hazard), ma che ha grandi effetti asimmetrici stanti le diverse vulnerabilità dei Paesi. Per di più, vi sono solide argomentazioni economiche per le esternalità createsi in uno o più Stati che non sono in grado di far fronte ai propri debiti in un contesto fatto di tassi di interesse più elevati.