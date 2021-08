Unione italiana vini e agenti d’affari: nasce l’Osservatorio sui prezzi delle uve

2' di lettura

Nasce l’Osservatorio prezzi realizzato da Unione italiana vini e Med&A, Associazione nazionale agenti d’affari in mediazione e agenti di commercio: si tratta di uno strumento online che rende possibile da venerdì 27 agosto controllare gratuitamente fino alla fine della vendemmia i listini di 15 varietà di uve con aggiornamenti quotidiani.

Inoltre l’Osservatorio mette a disposizione un database storico, in abbonamento, che già comprende le quotazioni di oltre 450 tipologie di vini e mosti dal 2010 a oggi. Si tratta del primo database organico a livello nazionale in grado di quotare le uve e i vini in maniera continuativa lungo tutto il corso della campagna vendemmiale.

Fino ad oggi – spiegano gli ideatori dello strumento – gli operatori del settore avevano difficoltà a reperire le quotazioni delle uve in modo preciso e soprattutto tempestivo. Questo perché il sistema di raccolta dei dati delle Camere di Commercio, basandosi su riunioni settimanali, dirama comunicazioni non allineate rispetto agli scambi giornalieri, con quotazioni che cambiano ora per ora.

Questo nuovo strumento sarà invece in grado di fornire online una quotazione giornaliera, più precisa, dei prezzi delle uve.

«Abbiamo accolto un’istanza che arrivava dal settore – ha commentato il segretario generale Uiv, Paolo Castelletti – un servizio molto utile in una fase cruciale come quella della vendemmia e che, inoltre, va a rafforzare il progetto del nostro Osservatorio del Vino lanciato online qualche settimana fa».

Il presidente di Med.& A, Andrea Verlicchi fa presente che dall’inizio della vendemmia i prezzi dei vini generici sono in aumento del 20% rispetto al 2020, dovuti alle avversità climatiche ma anche ad un importante volume delle scorte.