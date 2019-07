Unipol al 19,9% di Bper. Cimbri: «Per Carige soluzione industriale»

Avete fatto delle considerazioni in proposito anche sul piano manageriale?

Lasciamo lavorare Vandelli (ceo di Bper, ndr), ora è nelle condizioni migliori per portare avanti il piano industriale.

E del possibile interesse di Bper per Carige cosa ne pensa?

Credo che in queste situazioni se non si cercano soluzioni industriali di fatto si rimanda solo il problema. L’approdo futuro di Carige, a mio parere, deve essere all’interno di un gruppo bancario. Detto questo, Bper in questo momento ha il suo programma e lo sta portando avanti. Oggi non ci sono le condizioni per fare un’operazione.

In prospettiva però Bper dovrà per forza mettersi in gioco in un’ottica di potenziale consolidamento del settore.