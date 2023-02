Unipol, nel 2022 salgono utili e cedole Confermato il piano triennale

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il gruppo Unipol chiude il 2022 con un utile netto consolidato in crescita (+8,8% a 866 milioni) e conferma un andamento reddituale in linea con il piano strategico al 2024. Più in generale, la holding bolognese evidenzia come «il 2022 abbia segnato il ritorno alla normalità dopo due anni di emergenza sanitaria, ma è stato anche caratterizzato dalle tensioni geopolitiche innescate dalla guerra in Ucraina e dalla crescita dell'inflazione, fattori che hanno influenzato in maniera significativa i business in cui opera». Ciò non ha impedito, sempre per quanto riguarda Unipol Gruppo di proporre all’assemblea dei soci un dividendo unitario di 0,37 euro per azione, in crescita del 23% dagli 0,3 euro dell’anno scorso e sopra le previsioni di piano. Pesa invece sulla controllata UnipolSai la flessione dei mercati (soprattutto quello obbligazionario) nel corso del 2022, anche se il business assicurativo mostra un incremento della raccolta con un maggiore apporto del comparto auto. In ragione di ciò la società ha tagliato la cedola a 0,16 euro dagli 0,19 euro relativi al bilancio 2021, rispettando in ogni caso i target di piano.

Cresce la raccolta, combined ratio in miglioramento

Nel dettaglio, i risultati preliminari del gruppo Unipol vedono un risultato netto consolidato a 866 milioni (+8,8%), una raccolta diretta assicurativa a 13,6 miliardi (+2,4%), di cui il Danni risulta in aumento del 4,5% a 8,3 miliardi (il comparto auto è cresciuto dell’1,3% a 3,88 miliardi) mentre il Vita si attesta a 5,34 miliardi (-0,8%). Al netto delle componenti straordinarie, l’utile netto sarebbe però in crescita del 55%.

Loading...

Si rimarca anche la «positiva performance di tutte le linee di business degli Ecosistemi: Mobility con 4,2 miliardi (+1,8%), Welfare con 1,7 miliardi (+11%), Property con 2,4 miliardi (+5,4%) e Salute (+10,6%)». Per quanto riguarda l’auto, «il 2022 è stato caratterizzato da una progressiva ripresa della frequenza dei sinistri post pandemia Covid, a cui si è accompagnata una significativa crescita del costo medio dei sinistri per effetto, in particolare, della pressione dell'inflazione sui costi di riparazione dei veicoli», fa notare la società. In ogni caso, la raccolta Auto «è risultata positiva, grazie sia all'incremento del portafoglio clienti, sia alla vendita di garanzie accessorie, che ha segnato una crescita dei premi del 5,6%».

Il combined ratio al netto della riassicurazione è pari al 93,8% (dal 92,5% di un anno prima) mentre il Solvency Ratio consolidato si attesta al 201% (dal 214% e già scontato lo stacco cedole). Per quanto riguarda le prospettive, «le informazioni al momento disponibili consentono di confermare, in assenza di eventi attualmente non prevedibili anche legati a un aggravarsi del contesto di riferimento, un andamento reddituale della gestione consolidata per l'anno in corso in linea con gli obiettivi fissati nel piano strategico 2022-2024».

UnipolSai, la cedola sconta il calo dei bond

La controllata UnipolSai ha registrato invece un risultato netto consolidato di 651 milioni, in calo dell’11% sul 2021 (al netto delle partite straordinarie, i profitti sarebbero in aumento del 32%). Per quanto riguarda la cedola, UnipolSai Assicurazioni chiude il 2022 con un utile civilistico pari a 145 milioni di euro, «fortemente penalizzato da svalutazioni di titoli classificati circolanti conseguenti agli andamenti dei mercati finanziari». «In considerazione della solidità patrimoniale e delle riserve disponibili della società, verrà proposta la distribuzione di un dividendo pari a 0,16 euro per ogni azione rispetto ai 0,19 euro per azione del 2021, per un ammontare complessivo pari a circa 453 milioni di euro, in linea con le previsioni del piano strategico».

Il combined ratio al netto della riassicurazione si attesta al 93,8% (in miglioramento dal 95% di fine 2021) mentre il Solvency ratio consolidato è al 272% (dal 284%). Infine, il patrimonio netto consolidato ammonta, al 31 dicembre 2022, a 5,813 miliardi (8,23 miliardi al 31 dicembre 2021). «La variazione intervenuta nel periodo risente della riduzione dei valori di mercato dei titoli obbligazionari e azionari in portafoglio». Confermato, anche per UnipolSai, un andamento reddituale in linea con il piano strategico triennale.