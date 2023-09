Unipol accelera su Popolare Sondrio: sale fino al 19,7% del capitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Unipol ha dato mandato a Equita e Mediobanca di acquistare il 10,2% del capitale della Banca Popolare di Sondrio con un reverse accelerated bookbuilding a un prezzo non superiore a 5,1 euro per azione. L’operazione, spiega una nota, è rivolta ai soli investitori qualificati e a investitori istituzionali esteri. Unipol sottolinea che «il raggiungimento di un ammontare di 46,3 milioni di azioni, equivalente a circa il 10,2% del capitale sociale, è condizione vincolante ai fini del buon esito dell’operazione», ma che «tuttavia, Unipol si riserva di accettare offerte per un numero complessivo di azioni inferiore a quello sopra indicato». La bolognese controlla già il 9,5% attraverso UnipolSai e ha ottenuto il via libera delle autorità a salire fino al 19,99%. L’aumento della partecipazione consentirà a Unipol «di consolidare la partnership industriale e societaria con la Popolare di Sondrio nel comparto della bancassicurazione Vita e Danni, rafforzandone l’impostazione in chiave strategica, di aumentare la stabilità dell’assetto azionario

del gruppo Popolare di Sondrio per il positivo perseguimento dei propri obiettivi di piano industriale e di stimolare l’evoluzione della banca secondo le migliori practice di mercato». I titoli della Banca Popolare di Sondrio hanno chiuso la seduta di Piazza Affari in calo dello 0,57% a 4,902 euro.