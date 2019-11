Unipol, balza l'utile. Cimbri:«Per Bper favorevoli a fusioni» Il ceo del secondo gruppo assicurativo italiano: «Prima o poi le banche di media dimensione, dunque escluse le due big, dovranno prendere in considerazione ipotesi di aggregazione» di Laura Galvagni

Carlo Cimbri (imagoeconomica)

2' di lettura

Nei conti di Unipol per la prima volta si sono fatti sentire gli effetti del riassetto a livello di partecipazioni bancarie. Da un lato la vendita di Unipol Banca, perfezionata a luglio, ha permesso una migliore gestione della liquidità, che ha dato subito i suoi benefici grazie al trading sui titoli di Stato italiano, e dall’altro il consolidamento a patrimonio della quota prossima al 20% detenuta in Bper ha contribuito positivamente per 413 milioni.

Di qui l’interesse del mercato per quelle che potrebbero essere le future mosse della compagnia nel settore del credito, legate, evidentemente, alle potenziali ambizioni di consolidamento della popolare emiliana. In proposito, e con riferimento specifico a un possibile dossier Ubi, il ceo di Unipol, Carlo Cimbri, ha precisato che al momento «non c’è nulla da valutare».

Tuttavia, in prospettiva il percorso è di fatto obbligato: «Prima o poi le banche di media dimensione, dunque escluse le due big, dovranno prendere in considerazione ipotesi di aggregazione per arrivare a un consolidamento bancario di cui il sistema ha bisogno così come alle banche individualmente servono maggiori dimensioni».

«Questa è una considerazione macro - ha sottolineato - poi quali siano i tipi di aggregazioni che possono creare valore, questo devono individuarlo i manager delle banche. Noi come azionisti non potremo che favorire operazioni che daranno vita a realtà più solide e più performanti».

Nel frattempo, sebbene in un contesto di tassi mutato rispetto a quelle che erano le basi del piano industriale presentato la primavera scorsa, Cimbri ha confermato i target 2019 e 2020, compreso il dividendo: «Abbiamo 200 milioni di cedole su Unipol Gruppo che vogliamo distribuire sul bilancio in corso». Bilancio che, intanto, nei nove mesi ha registrato profitti netti normalizzati per 577 milioni (+14,6%).