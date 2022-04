Unipol, Cimbri presidente. Nessun ceo e deleghe a Laterza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nessun amministratore delegato in Unipol, la holding che controlla il gruppo assicurativo Unipolsai. È questo ciò che emerge se si scorrono le liste per il rinnovo di entrambi i consigli di amministrazione pubblicate nella tarda serata di martedì 5 aprile dalla compagnia. Ma questo non è l’unico dato che salta all’occhio guardando i due elenchi. Nella complessiva revisione della governance delle due società, decisa per gestire un passaggio di testimone chiave, ossia la nomina a presidente di entrambe...