Unipol conferma la redditività sul 2020, ma c’è il rischio della ripresa del Covid

Via libera del consiglio di amministrazione del gruppo assicurativo ai conti dei primi nove mesi dell'anno chiusi con un risultato netto consolidato pari a 759 milioni di euro, in crescita (+31,5%)

Via libera del consiglio di amministrazione di Unipol ai conti dei primi nove mesi dell'anno chiusi con un risultato netto consolidato pari a 759 milioni di euro, in crescita (+31,5%) rispetto ai 577 milioni realizzati nello stesso periodo del 2019. Lo comunica il gruppo assicurativo in una nota, precisando che l’utile dello scorso anno è stato “normalizzato” escludendo gli effetti definitivi pari a 421 milioni del primo consolidamento a patrimonio netto della partecipazione in Bper Banca e gli oneri...