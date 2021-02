Unipol conferma i target e delibera il ritorno alla cedola La holding ha chiuso il 2020 con un utile di 864 milioni e proporrà un dividendo di 0,28 euro. La Solvency sale al 214% e il combined ratio scende all’87% di Laura Galvagni

(IMAGOECONOMICA)

La holding ha chiuso il 2020 con un utile di 864 milioni e proporrà un dividendo di 0,28 euro. La Solvency sale al 214% e il combined ratio scende all’87%

Solidità patrimoniale, utile in contrazione (in ascesa se si considerano i profitti normalizzati), combined ratio sotto la soglia del 90%, target di piano confermati e titoli governativi italiani in portafoglio al 42,2% dal 50,1%.

Sono questi i tratti chiave del bilancio 2020 di Unipol Gruppo. La holding che controlla la compagnia assicurativa UnipolSai ha chiuso il passato esercizio con un risultato netto consolidato pari a 864 milioni (-20,5% rispetto al 2019). L’utile normalizzato è di 905 milioni...