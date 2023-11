Unipol corre al top da 18 mesi, Cimbri rassicura su risultati e dividendi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le azioni Unipol salgono ancora dopo i conti trimestrali segnando i massimi da un anno e mezzo. Le quotazioni della holding salgono, come quelle di Unipolsai anche se meno vivaci, mentre le case di investimento confermano le raccomandazioni sui titoli. Nei primi nove mesi dell'esercizio 2023 l'utile netto di Unipol si è contratto del 10% a 769 milioni, dato quest'ultimo che comprendeva una componente straordinaria legata a Banca Pop Er. La raccolta diretta assicurativa del gruppo Unipol si è attestata a 10,6 miliardi (+7,5%) con il Danni a 6,1 miliardi (+3,8%) e il Vita a 4,5 miliardi (+12,9%).

I risultati, ha detto il presidente Carlo Cimbri a Il Sole 24 Ore, scontano l'impatto delle catastrofi naturali ma registrano anche il miglioramento della redditività del segmento auto che dovrebbe ulteriormente proseguire la fase di ripresa l'anno prossimo. «A livello di catastrofi naturali è stato un anno totalmente anomalo per l'Italia che ha dovuto fare i conti con una molteplicità di eventi avversi legati al cambiamento climatico», ha detto Cimbri definendo «fuori scala» quanto sta avvenendo, ma ribadendo la capacità del gruppo di ottenere «risultati stabili» e di confermare gli obiettivi del piano industriale.

Il presidente ha poi dato rassicurazioni sulla distribuzione del dividendo. Le case di investimento confermano la preferenza sul titolo Unipol rispetto a UnipolSai, visto anche il contributo positivo che arriva dalle partecipazioni bancarie della holding in Bper e Banca Pop Sondrio, ma sottolineano che lo sconto sul net asset value a cui tratta il titolo è ancora eccessivo per quanto già sceso al 30% circa. Unipol ha partecipazioni di poco inferiori al 20% nei due istituti e gli operatori non vedono all'orizzonte ulteriori mosse nel settore, mentre lo stesso Cimbri ha nuovamente allontanato ipotesi di un interesse di Bper per Banca Mps.