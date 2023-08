Unipol debole dopo la semestrale, la partecipata Bper si difende

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vendite su Unipol a Piazza Affari dopo i conti del primo semestre, mentre la partecipata Bper si difende sulla speranza di un impatto meno severo del previsto dalla tassa sugli extra profitti bancari. La compagnia bolognese ha chiuso il primo semestre dell'anno con una raccolta diretta assicurativa a 7,5 miliardi (+12,6% rispetto al 30 giugno 2022), con il Danni arrivato a 4,3 miliardi (+4,2%) e il Vita a 3,1 miliardi (+26,8%). Il risultato netto consolidato è pari a 517 milioni, in calo del 24,4% dato che il primo semestre 2022 aveva beneficiato di «componenti straordinarie per circa 279 milioni legate al consolidamento pro-quota del risultato di Bper Banca». Quest'anno l'utile «comprende il contributo di Bper per 113 milioni determinato al netto dell’impatto negativo della tassazione straordinaria sulle banche, stimato pari a 28 milioni».

Unipol ha il 19,9% di Bper. Secondo le stime attuali, grazie al cap allo 0,1% degli attivi totali la tassa sugli extra profitti per Bper sarebbe pari a 152,3 milioni. Tornando a Unipol, l'evoluzione prevedibile della gestione sottolinea che «considerata la ricorrenza di eventi atmosferici che stanno colpendo ripetutamente il territorio nazionale, per l’anno in corso è probabile un maggior impatto di tali eventi sui conti delle compagnie assicurative danni del gruppo». I numeri del semestre sono «migliori delle attese» secondo gli analisti di Equita, mentre Intermonte li giudica «sostanzialmente in linea» con le previsioni.