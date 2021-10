Unipol e Generali, al via lo stacco della cedola 2019 (un miliardo in tutto)

2' di lettura

Generali e Unipol staccano la cedola e recuperano così quanto non versato a valere sul 2019, a suo tempo congelato per effetto dell’emergenza Covid e del relativo divieto delle Autorità a premiare i soci per favorire il mantenimento di una cassa cospicua. Scomparsi i vincoli imposti dalla vigilanza entrambe le compagnie hanno dunque deciso di soddisfare i propri azionisti. Nel dettaglio, ieri è toccato al cda del Leone di Trieste dare il via libera alla seconda tranche del dividendo mentre per Unipol...