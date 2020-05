Unipol frena dopo il rally ma gli analisti puntano sullo sconto della holding

(IMAGOECONOMICA)

Scatta qualche presa di beneficio dopo il +8,6% della vigilia, ma per Equita la holding è a sconto del 40% mentre Kepler alza il target price a 5,2 euro

Dopo un avvio in rialzo frena Unipol, con i realizzi che scattano in seguito alla fiammata di lunedì 18 maggio (+8,6%). Il mercato continua comunque a scommettere su un recupero delle quotazioni della holding, eccessivamente penalizzate rispetto ai competitor nelle ultime settimane. Dopo aver presentato conti trimestrali con utili in calo (-21% Unipol a 134 milioni e -7,2% Unipolsai a 171 milioni) venerdì scorso il Ceo Carlo Cimbri aveva lanciato alcuni messaggi forti al mercato: la conferma della guidance 2020 e dell’impegno a distribuire la cedola in autunno (salvo un ulteriore peggioramento dell’outlook); Unipol continuerà a comprare UnipolSai (si è portata di recente fino all’83%) se le quotazioni di quest’ultima resteranno così convenienti; infine, sempre secondo il manager, il vero titolo a sconto è quello di Unipol.

Per Equita il titolo è a sconto di oltre il 40%

Lo pensa anche Equita, secondo cui la holding tratta con uno sconto di oltre il 40% rispetto al Nav: per questo ha giudizio buy sul titolo con target price a 4,9 euro mentre su UnipolSai ha un “hold” con prezzo obiettivo di 2,17 euro. Inoltre, sottolinea il broker, Unipol sarà in grado di pagare il dividendo entro fine anno. "Nell`attuale contesto di mercato, continuiamo a ritenere che UnipolSai offra un'esposizione difensiva grazie al business model orientato al P&C (ramo danni) e una solida posizione patrimoniale, nonostante un`elevata sensitivity del Solvency II ai movimenti degli spread", aggiunge Equita.

Kepler migliora il target price a 5,2 euro

Kepler è addirittura più ottimista tanto da alzare il target price di Unipol da 5,05 a 5,2 euro: conferma il buy (strong buy per gli investitori di lungo periodo, precisa), sottolineando che la valutazione del titolo ora è “estrema” alla luce del primo trimestre molto forte e della posizione confortante sul fronte delle riserve di cui beneficerà nei prossimi anni. Secondo Kepler, il titolo è a sconto del 46% valutando la holding con il cosiddetto metodo della “somma delle parti”: il prezzo di Unipol, in breve, non è mai stato così conveniente e “irresistibile” così come lo spread con quello della controllata UnipolSai, una situazione - concludono - legata anche ai recenti acquisti di azioni UnipolSai da parte di Unipol.

