Unipol guida il Ftse Mib dopo i conti 2020, scatta anche Unipolsai

La società ha annunciato risultati normalizzati in crescita e un dividendo da 0,28 euro per azione. Bene la solidità patrimoniale. L'esercizio 2021 è visto in linea con gli obiettivi del piano

Unipol in controtendenza a Piazza Affari. Dopo un avvio in sordina, le azioni del gruppo bolognese hanno imboccato la strada del rialzo, nel giorno della diffusione dei conti del 2020. Il gruppo ha chiuso lo scorso esercizio con un risultato netto consolidato pari a 864 milioni, in calo del 20,5% rispetto al 2019. Tuttavia l'utile normalizzato è stato di 905 milioni, in significativa crescita (+23,6%). Il board ha deciso di proporre all’assemblea dei soci un dividendo di 0,28 euro per azione. Quanto all'evoluzione della gestione, il risultato consolidato della gestione per l’anno in corso «è atteso positivo e in linea con gli obiettivi definiti nel piano strategico 2019-2021».

Equita: meglio delle attese i numeri dell'assicurazione

La società ha colto l'occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento del business plan: tutti i principali target sono a portata di mano, per esempio l'utile netto, altri già battuti (Solvency) mentre solo sulla cedola della capogruppo pesa lo stop alla distribuzione disposto l'anno scorso dalle Autorità di Vigilanza. Gli analisti di Equita hanno apprezzato i numeri del’assicurazione, soprattutto quelli dell’ultimo scorcio dell’anno passato, risultati al di sopra delle attese. Hanno dunque confermato la raccomandazione "buy" sulle azioni con target di prezzo a 5,4 euro. «La sorpresa positiva rispetto alle nostre stime è principalmente attribuibile ai risultati superiori alle attese di UnipolSai, e da un contributo meno negativo dal segmento Real Estate e H&O» hanno commentato gli esperti, che inoltre hanno evidenziato anche il dato sul Solvency II, passato dal 193% di fine settembre 2020 al 214% di fine anno, al netto dei dividendi, posizionandosi ben al di sopra del range 140%-160% indicato a piano. Quanto al dividendo, hanno ricordato gli analisti, comporta un rendimento superiore al 6%.

Intanto a Piazza Affari guadagnano terreno anche le azioni della controllata UnipolSai. Equita, tuttavia, raccomanda cautela ("hold"), stimando un target di prezzo in linea con i valori di Borsa, sebbene i conti del quarto trimestre siano risultati superiori alle attese e sebbene ci sia stata la «sorpresa positiva dell'annuncio del dividendo, di 0,19 euro, superiore al livello dell'anno scorso di 0,16 euro, corrispondete e un rendimento dell'8%».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)