Unipol, utile dei 9 mesi a 769 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Gruppo Unipol ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un utile netto consolidato pari a 769 milioni, in calo del 10% dagli 854 milioni di un anno fa. Quest’ultimo dato, tuttavia, era stato calcolato utilizzando i precedenti principi contabili e comprendeva una componente straordinaria legata a Bper per 275 milioni, specifica la compagnia, sottolineando che “rideterminando il dato a fini comparativi” nel 2022 sarebbe stato pari a 495 milioni, con un incremento nel 2023 del 55%.

La raccolta diretta assicurativa del gruppo è salita a 10,6 miliardi (+7,5%) con il Danni a 6,1 miliardi (+3,8%) e il Vita a 4,5 miliardi (+12,9%): positive performance della raccolta in tutti gli Ecosistemi con il Mobility a 3,1 miliardi (+1%), il Welfare a 1,3 miliardi (+9,2%) e il Property a 1,7 miliardi (+5,3%). Peggiora invece il Combined ratio e sale al 98,6% contro il 97,1% del primo semestre per «l’impatto degli eventi atmosferici che a luglio hanno colpito il Nord Italia con tempeste di vento e grandine. Per contro, nel terzo trimestre, si è riscontrato un miglioramento nel ramo Rc auto». Infine il Solvency ratio si attesta al 218% dal 200% di fine 2022.

La raccolta

Dal punto di vista della raccolta, il comparto Auto risulta in crescita dell’1,2% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente con premi pari a 2,85 miliardi, «risentendo positivamente degli aumenti tariffari resi necessari per l’incremento del costo medio dei sinistri legato alla dinamica inflattiva in atto». Più sostenuta, invece, la crescita dei premi Non Auto, pari a 3,21 miliardi, con un incremento del 6,2% sui primi nove mesi del 2022, grazie soprattutto allo sviluppo del comparto Salute.Il risultato ante imposte del settore Danni è pari a 615 milioni, rispetto agli 864 milioni registrati nei primi nove mesi dell’esercizio 2022, rendicontati con i principi contabili precedenti, che avevano risentito positivamente di componenti straordinarie derivanti dal consolidamento proquota di Bper Banca per 109 milioni di euro, precisa una nota.

Loading...

Il risultato ante imposte del settore Vita è pari a 221 milioni in miglioramento rispetto ai 189 milioni realizzati nei primi nove mesi dell’esercizio 2022 determinati sulla base dei principi contabili precedenti. Per quanto riguarda la controllata UnipolSai i nove mesi si sono chiusi con un utile netto consolidato pari a 586 milioni (contro i 616 milioni al 30 settembre 2022 calcolati con i previgenti principi contabili) in calo del 4,9%. Su basi omogenee i profitti sarebbero più che raddoppiati (+123%), a fronte di un dato 2022 ricalcolato a 262 milioni.La raccolta diretta assicurativa si è attestata a 10,6 miliardi (+7,5% rispetto al 30 settembre 2022), con il Danni a 6,1 miliardi (+3,8%) e il Vita a 4,5 miliardi (+12,9%). Il Combined ratio peggiora al 98,6% (dal 97,1% del primo semestre) mentre il Solvency ratio individuale si attesta al 303% dal 288%.