Unipol, numeri in crescita nei nove mesi: la raccolta sfiora i 10 miliardi

Numeri in crescita in tutte le aree di business per il gruppo Unipol. La compagnia ha approvato i conti dei nove mesi chiusi con un risultato netto consolidato di 854 milioni, in aumento del 5% e una raccolta diretta assicurativa a 9,8 miliardi (+4%).

Il comparto danni in particolare è arrivato a 5,9 miliardi (+5,6%), di cui 2,8 miliardi auto (+1%) e 3 miliardi non auto (+10,4%); il vita si è attestato a 4 miliardi (+1,7%). Una nota della holding ha nel dettaglio sottolineato le positive performance in tutti gli ecosistemi: mobility a 3,1 miliardi (+2%), welfare a 1,1 miliardi (+14,2%) e property a 1,6 miliardi (+7,2%). Il combined ratio ha raggiunto quota 93,2% (in salita dal 92,8% di un anno fa) mentre il Solvency ratio consolidato è calato al 197% (dal 214% di fine 2021).Per concludere, Unipol ha precisato che «le informazioni al momento disponibili consentono di confermare, in assenza di eventi attualmente non prevedibili anche legati a un aggravarsi del contesto di riferimento, un andamento reddituale della gestione consolidata per l'anno in corso in linea con gli obiettivi fissati nel piano strategico 2022-2024».

I numeri di UnipolSai

Anche la controllata UnipolSai ha naturalmente approvato i conti dei nove mesi che hanno registrato un risultato netto consolidato a 616 milioni (-12,6%, il dato normalizzato dalle partite straordinarie sale del 6%) mentre la raccolta diretta assicurativa è salita a 9,8 miliardi di euro (+4%) con il danni a 5,9 miliardi (+5,6%), di cui 2,8 miliardi auto e 3 miliardi non auto; il vita è aumentato a 4 miliardi (+1,7%). Sul piano della redditività, il combined ratio si è attestato al 93,2% dal 92,8% del 30 settembre 2021 mentre il Solvency ratio individuale è sceso al 295% (dal 326% di un anno prima). L'indice di solvibilità consolidato basato sul capitale economico è pari al 271% (284% al 31 dicembre 2021).