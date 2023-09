Unipol pronta a salire in Popolare di Sondrio

I punti chiave L’ufficialità

Unipol salirà nel capitale di Banca Popolare di Sondrio. Con tempi e modi ancora da stabilire ma, nel mentre, è stata avviata comunque la macchina per poter procedere in tal senso. La conferma è arrivata da un comunicato stampa diffuso dalla compagnia a valle delle indiscrezioni riportate da Repubblica.

Il gruppo Unipol «precisa di aver avviato le attività propedeutiche all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di Vigilanza (italiane ed estere) al fine di valutare, tenuto conto delle condizioni di mercato e di contesto generale tempo per tempo in essere, possibili futuri incrementi della partecipazione detenuta in Banca Popolare di Sondrio», è scritto nella nota

«L'eventuale incremento della partecipazione consentirebbe al Gruppo Unipol di consolidare la partnership industriale e societaria con Popolare di Sondrio nel comparto della bancassicurazione Vita e Danni (recentemente rinnovata per un periodo di cinque anni), rafforzandone l'impostazione in chiave strategica, aumentare la stabilità dell'assetto azionario del Gruppo Popolare di Sondrio per il positivo perseguimento dei propri obiettivi di piano industriale e stimolare l'evoluzione della banca secondo le migliori practice di mercato» si aggiunge.

Unipol avrebbe chiesto nelle scorse settimane l’autorizzazione alla Bce per salire fino al 20% di Popolare di Sondrio.