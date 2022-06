Unipol rilancia le Tenute del Cerro, nuova cantina e ospitalità di charme

Sul tema della sostenibilità Tenute del Cerro continua ad essere parte attiva dal 2018 di un progetto di agricoltura 4.0 in collaborazione con l'Università di Firenze e la società Copernico di Montalcino. Il progetto prevede il miglioramento di tutte le attività in campagna ed il migliore utilizzo delle risorse idriche, attraverso sia il posizionamento di un sistema di sensori in vigna e sia mezzi agricoli di ultima generazione muniti di interfacce digitali che possono fornire indicazioni just in time alla piattaforma di gestione agronomica aziendale.Nel 2021 è stata completata la conversione bio della Tenuta di Monterufoli, con la prima produzione bio di Vermentino 2021.



Nell'ambito del piano investimenti a medio termine, un focus particolare interessa il progetto dedicato esclusivamente alla bottaia storica e alla parte di hospitality di Fattoria del Cerro a Montepulciano.

Il progetto è stato già definito, andrà in approvazione nel secondo semestre 2022 e i lavori cominceranno ad inizio 2023, per concludersi a fine 2024.I lavori riguarderanno il completo rifacimento di tutta la parte di vinificazione aziendale, la ristrutturazione della bottaia storica, la creazione della nuova barricaia attraverso un scavo di ca. 2mila mq, la realizzazione dei nuovi uffici e la creazione di un nuovo wine shop con annessa sala multimediale per una capienza di 100 persone.

I progetto hospitality è partito nel 2021 e ha portato al totale rifacimento delle 11 camere di Villa Grazianella e al rinnovamento dei ristoranti (sia a Montepulciano che nella Tenuta Monterufoli in Val di Cornia). Il piano di investimenti 2022-2024 prevede la creazione di ulteriori 8 camere con una spa a Villa Grazianella e il rinnovo totale delle camere della struttura principale a Monterufoli. Un investimento complessivo, quello dell'ospitalità, che si attesterà sui 5 milioni di euro.