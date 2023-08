Unipol, sale la raccolta ma scendono i profitti

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'applicazione dei nuovi principi contabili pesa sull'utile del primo semestre di Unipol, che pure mostrano un consistente aumento della raccolta diretta assicurativa a 7,5 miliardi (+12,6% rispetto al 30 giugno 2022) e un balzo oltre il 300% del Solvency Ratio della controllata UnipolSai. Previsto, inoltre, per l'anno in corso, un probabile e maggior impatto degli eventi atmosferici sui conti delle compagnie danni del gruppo.

I numeri

Il risultato netto consolidato della holding bolognese è stato pari a 517 milioni, in calo del 24,4% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Tuttavia, precisa una nota, sul primo semestre 2022 si riflettevano componenti straordinarie per circa 279 milioni di euro legate al consolidamento pro-quota del risultato di Bper Banca: inoltre, «il dato 2022, rideterminato a fini comparativi in applicazione dei nuovi principi contabili, è pari a 433 milioni». A ciò va aggiunto che, stante la norma sulla tassazione degli extra profitti bancari, l’utile netto 2023 comprenderà «il contributo di Bper per 113 milioni» già determinato «al netto dell'impatto negativo della tassazione straordinaria stimato pari a 28 milioni».

Il combined ratio, il cui criterio di calcolo è stato rivisto in relazione ai nuovi schemi di conto economico previsti dall'IFRS 17, si attesta al 97,1% contro il 94,4% registrato al primo trimestre 2023 e contro il 94,1% di un anno prima. Il suo incremento, precisa la holding, «è prevalentemente ascrivibile a una crescita della sinistralità, sia in termini di frequenza sia di incremento del costo medio del ramo R.C. Auto, e agli effetti della recente alluvione in Emilia Romagna che ha impattato su tale indicatore per circa 2,5 punti percentuali».La raccolta, come detto, risulta in aumento a 7,5 miliardi. In particolare il Danni è arrivato a 4,3 miliardi (+4,2%) con un risultato ante imposte pari a 501 milioni di euro, rispetto ai 627 del primo semestre 2022 mentre il Vita ha visto la raccolta salire del 26,8% a 3,1 miliardi con un risultato pressochè stabile a 143 milioni. Per quanto riguarda gli Ecosistemi, performance positive dal Mobility (2 miliardi, +1,6%), dal Welfare (900 milioni, +9,6%) e dal Property (1,2 miliardi, +5,1%).

Il settore Danni

In particolare, Il comparto Auto risulta in aumento dell'1,6% rispetto all'esercizio precedente con premi pari a 2 miliardi, «risentendo positivamente di aumenti tariffari volti a contenere gli effetti di ripresa della frequenza e di incremento del costo medio dei sinistri legato alla dinamica inflattiva in atto». Più sostenuta, invece, la crescita dei premi Non Auto pari a 2,327 miliardi con un incremento del 6,5% sul primo semestre 2022, risultato che ha beneficiato in particolare della spinta commerciale praticata nel comparto Salute. Infine, sul Danni, la holding sottolinea che «considerata la ricorrenza di eventi atmosferici che stanno colpendo ripetutamente il territorio nazionale, per l'anno in corso è probabile un maggior impatto di tali eventi sui conti delle compagnie assicurative danni del gruppo”.

I conti UnipolSai

Via libera anche ai conti della controllata UnipolSai, che vedono un risultato netto consolidato pari a 431 milioni (+2% rispetto al 30 giugno 2022 e in netto rialzo rispetto ai 176 milioni che sarebbero stati realizzati un anno fa utilizzando i nuovi principi contabili). Il Combined ratio sale al 97,1% contro il 94,1% di un anno fa, mentre l'indice di solvibilità individuale di UnipolSai al 30 giugno 2023 è pari al 315% (288% a fine 2022). L'indice di solvibilità consolidato basato sul capitale economico è pari al 301% (274% al 31 dicembre 2022).