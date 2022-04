Unipol sfida Telepass, in campo un nuovo operatore per il telepedaggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo assicurativo Unipol entra nel mercato del pedaggio telematico e lancia la sfida al Telepass, proprio nel momento in cui lo storico servizio che permette di pagare i pedaggi autostradali senza fermate al casello ha inviato una lettera ai suoi abbonati annunciando un sostanzioso aumento delle tariffe. La compagnia di assicurazioni bolognese, si legge in una nota, ha annunciato il lancio di Unipolmove, un device che consentirà di saldare il pedaggio in via telematica, sul modello del Telepass, oltre a consentire il pagamento di una serie di servizi legati alla mobilità, come multe, bollo auto, parcheggi, Ztl e rifornimento di carburante.

Unipolmove rompe dunque il monopolio Telepass durato un quarto di secolo, dal momento che il primo servizio di telepedaggio in Italia - controllato al 51% da Atlantia, la holding della famiglia Benetton, e al 49% da Partners Group - fu introdotto dal gruppo Autostrade nel 1997. Ad oggi l’unica alternativa al Telepass, ma solo per i veicoli pesanti, era rappresentata dal sistema messo a punto da Dkv.

Rilevanti differenze di costi

Unipol, prima compagnia nel mercato dell’Rc auto in Italia, potrà far leva sui sottoscrittori delle sue polizze per promuovere Unipolmove, che verrà offerto gratis per i primi sei mesi e successivamente al prezzo di un euro al mese, quasi la metà rispetto al canone annuo Telepass, salito dopo l'ultimo aumento a circa 22 euro l'anno.

“Siamo il primo operatore ad aver ottenuto la certificazione con la nuova normativa europea di Servizio di telepedaggio europeo. Così, forti dei nostri 10 milioni di clienti assicurativi auto a cui poter proporre il prodotto, siamo entrati in un mercato dove fino a ieri non c’erano alternative”, ha spiegato il Chief Beyond Insurance Officer di UnipolSai, Giacomo Lovati. ll nuovo servizio espande l’offerta Unipol nel campo della mobilità dove la compagnia assicurativa è già presente anche nei servizi di assistenza e soccorso stradale, nella manutenzione e riparazione diretta dei danni, nel noleggio a lungo termine e nella compravendita di veicoli usati con una sua piattaforma online.