Uniqlo, il primo negozio a Roma arriverà nella primavera 2024

Sarà inaugurato nella primavera del 2024 il primo negozio di Uniqlo a Roma, nel lato nord ovest della Galleria Alberto Sordi. Maggiori dettagli sulla data esatta dell’attesa (e da tempo preannunciata) apertura seguiranno «più avanti», sottolinea il comunicato del retailer giapponese, che però ha già fornito informazioni sul negozio, come la sua metratura (1.300 mq distribuiti su tre piani) e sulla sua offerta (le linee di abbigliamento donna, uomo e bambino).

Si tratta del secondo store di Uniqlo in Italia, dopo l’apertura del primo negozio in Piazza Cordusio a Milano nel settembre 2019. «È un onore per noi aprire nella capitale, una città con un così forte patrimonio culturale, e incrementare la nostra presenza sul mercato italiano con uno store in Galleria Alberto Sordi, una delle location commerciali più suggestive, aperta, per la prima volta, 100 anni fa - ha dichiarato Mark Barnatovic, coo di Uniqlo Italia -. Non vediamo l’ora di offrire il nostro LifeWear, un abbigliamento creato sulla base dei nostri valori giapponesi di qualità, semplicità e longevità e che aiuta a migliorare la vita quotidiana delle persone, agli appassionati e ai clienti di Uniqlo in Italia e ai visitatori dall’estero».

Per l’arrivo a Roma, il marchio, che fa capo al colosso Fast Retailing (2,3 trilioni di yen di fatturato nell’anno fiscale 2022, pari a circa 16 miliardi di euro, +7,9% rispetto al 2021), ha già annunciato collaborazioni con istituzioni simbolo della città, come il museo Maxxi, con cui curerà dei workshop dedicati alle famiglie, e associazioni locali come Ridaje.