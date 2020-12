Uniqlo, i segreti del successo di una filosofia diventata stile

Capo della capsule firmata da Jil Sander per Uniqlo

Da tutto esaurito, online e in store, è stata la capsule J+, firmata da Jil Sander. Ogni collezione è in edizione limitata: le capsule da una parte ricordano quelle di H&M (tra le più famose resta la collaborazione con Karl Lagerfeld), dall’altra hanno qualcosa di unico perché anche in questo caso la parola chiave è qualità, oltre che prezzo. In particolare per le capsule invernali, dove il cashmere parte da 69 euro, ma ha poco da invidiare a quello di marchi della moda con prezzi che, per un maglione, partono da quattro volte tanto.

I numeri di Fast Retailing sono trasparenti perché la società è quotata. ma allo stesso tempo mai amplificati. Come se il fondatore Tadashi Yanai pensasse: se le cose vanno bene, meglio non vantarsene. Quando vanno meno bene – il Covid ha avuto effetti negativi pure su Uniqlo e gli altri marchi – meglio non farne una tragedia e lavorare piuttosto alla ripresa.

L’homepage di Fast Retailing è un bell’esempio di giapponesità: due colori dominanti (bianco e rosso), una semplice scritta cliccabile, che permette di leggere il messaggio ai tempi di pandemia di Yanai. Changing clothes. Changing conventional wisdom. Change the world: cambiare il modo di vestire, cambiare il sentire comune, cambiare il mondo. Un cambiamento forte della solidità dei numeri: l’anno fiscale 2020 si è chiuso il 31 agosto con fatturato in calo del 12,3% a due trilioni (2mila miliardi) di yen, pari a circa 16 miliardi di euro, con utili per 150 miliardi di yen (1,2 miliardi di euro). Cifre che consentono di continuare a investire in sostenibilità sociale e ambientale, guardando oltre alla pandemia e in una logica che di fast – se per fast si intende anche scorciatoia – ha veramente poco.