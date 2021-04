«Unire ricerca, imprese e centri tecnologici». Sul Rapporto Centro l’intervista a Zingaretti

1' di lettura

«La mia scommessa è mobilitare investimenti e cervelli, unire mondo della ricerca, imprese e centri tecnologici». Nell’intervista esclusiva sul Rapporto Centro del Sole24Ore – in edicola venerdì 16 aprile e distribuito con Il Sole 24 Ore in Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise – il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti annuncia un piano da 200 milioni per attrarre investimenti, con risorse su sanità, ricerca vaccini e lotta al Covid.

Gli investimenti su credito e lavoro

Tra le altre esclusive di questo numero, Pierluigi Monceri, dal 12 aprile a capo della direzione Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo, anticipala strategia dell’Istituto di credito dopo la nuova organizzazione territoriale. Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro della Regione Lazio, illustra in anteprima gli interventi da realizzare attraverso i fondi Ue dell’Fse+, prossimo settennato 2021-2027: «Per la prima volta, porterà in dote più di 1 miliardo di euro», ha annunciato

Le aziende che resistono

Nel numero in edicola il 16 aprile, viaggio tra le 2mila aziende del Centro Italia che hanno dato la disponibilità ad offrire i propri spazi per le vaccinazioni. Tre le imprese che continuano a crescere nonostante la crisi, sotto la lente Sicim, il colosso di Parma degli impianti oil&gas, che scommette sulle pipeline per l’acqua, e lo storico marchio di maglieria di cashmere Malo, con una serie di investimenti accorti ha avviato il rilancio. Mentre Mario Filippi, al vertice dell’azienda di moda di famiglia, racconta le strategie per la ripresa post Covid in Italia e nel mondo.