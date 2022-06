Unisg Pollenzo e Ceresio Investors: «Il food crescerà più del Pil nonostante l’allarme costi»

«Il settore food ha potuto contare su buona tenuta dei consumi interni e anche della forte ripresa dell’export – commenta il professor Carmine Garzia, coordinatore scientifico dell’Osservatorio – certo che sarà molto difficile mantenere i dati del 2021 con l’inflazione che toglie potere di acquisto ai consumatori e spinge le aziende ad aumentare i prezzi, per via del costo dell’energia e delle materie prime. L’inflazione ha fondamentalmente una componente energetica che si ripercuote soprattutto sulle aziende che lavorano su prodotti a breve termine, quindi molto coinvolto è il food. Siamo anche molto legati alla Germania per l’export e in Germania l’inflazione sta impattando anche peggio che altrove. In questa situazione è chiaro che non è facile fare previsioni e che la tentazione delle aziende sia di tagliare i costi legati alla sostenibilità e scaricarli sui listini. II settore ha tuttavia una resilienza strutturale data dalla solidità delle aziende che sono prevalentemente di proprietà familiare e vedono i membri della famiglia attivamente impegnati nella gestione, con un chiaro orientamento verso l’innovazione sostenibile».

L'analisi delle performance di sostenibilità evidenzia infatti che il 98% delle aziende utilizza del tutto o in parte materie prime a ridotto impatto ambientale. Circa l'88% delle aziende usa in via esclusiva o prevalente packaging sostenibili. Il 57% ha ottenuto una o più certificazioni inerenti alla sostenibilità ambientale e il 30% pubblica un bilancio di sostenibilità, mediamente da almeno tre anni.

«Tuttavia solo il 22% delle aziende utilizza materie prime sostenibili in modo prevalente. Rispetto ai dati dello scorso anno, le imprese stanno comunque incrementando in modo significativo gli investimenti in sostenibilità», precisa Garzia.

«Il 70% delle aziende di proprietà familiare dell’agroalimentare sono in mano alla prima generazione e meno del 3% è in mano alla terza e alla quarta. La questione del passaggio generazionale – aggiunge Alessandro Santini, head of corporate & investment banking per Ceresio Investors – rimane cruciale, con oltre l’80% delle aziende sotto i 20 milioni di fatturato a conduzione familiare. Negli ultimi anni è iniziato un processo di consolidamento ma c’è ancora molto da fare per garantire crescita e continuità. Servono risorse che in prima battuta si possono trovare aggregandosi, così da raggiungere la massa critica per essere attraenti per gli investitori. Un trend negli ultimi anni già attivo nel vino, e tra i settori particolarmente dinamici ci sono caffè e food tech. L’80% delle aziende è sotto gli 80 milioni di fatturato, sono poco patrimonializzate e mediamente indebitate: dobbiamo chiederci quanto possono resistere se anche le più solide ci dicono che stanno affrontando difficoltà».

Uno scenario che attiva, secondo Garzia, tre sfide: «Il patrimonio costituito dalle nuove generazioni di consumatori deve essere difeso dalla possibile involuzione dei trend di consumo – prosegue Garzia – . Le imprese e gli imprenditori sono chiamati ad una prova di coraggio per tenere la “barra dritta” sulle strategie di crescita sostenibile. Terzo: occorre una politica industriale per lo sviluppo sostenibile del food che metta insieme produzione e industria».

Un cammino che potrà essere agevolato anche dall’azione accademica dell’Università di Pollenzo, che conta sulla collaborazione con 150 aziende e punta ad aumentare gli studenti nei prossimi due anni, anche grazie all’attivazione di una laurea magistrale in “International gastronomies and food geo-politics”. Un percorso che fin dall’inizio qinveste sull’inclusività e la solidarietà a livello internazionale: anche per questo il 10% dei posti in ateneo è coperto da borse di studio, assegnate quest’anno nella serata precedente alla presentazione del Food industry Monitor.