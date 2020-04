Universa, gli hedge contro la pandemia che rendono il 4.000% Un fondo di Miami mette a segno strategie di protezione sul tail-risk con la consulenza dell’autore del Cigno Nero. di Marco Valsania

New York - Il contagio da coronavirus ha portato alla ribalta non solo la necessità di equipaggiamento protettivo per medici e cittadini. Di una diversa protezione vanno a caccia anche gli investitori. Regina delle strategie finanziarie nell'era del coronavirus si impone ora la Universa Investments, con una performance da capogiro: il 4.144% nell'era più cupa del Covid-19.

Da Miami una strategia da record

Il fondo hedge del finanziere 49enne Mark Spitznagel, che ha sede a Miami in Florida per esplicite ragioni fiscali, ha svelato simili exploit nel giro dei primi tre mesi dell'anno. Nel solo mese di marzo, cuore dell'esplosione della pandemia, il rendimento è stato del 3.612 per cento. Il fondo ha indicato di aver realizzato gran parte dei guadagni, mantenendo tuttavia ancora adeguate posizioni contro il rischio di ulteriori ondate di vendita azionarie.



Il tail-risk hedging

Un guadagno avvenuto nonostante la bufera sui mercati davanti all'impatto della pandemia? Niente affatto, simili shock sono precisamente il business di Universa: il fondo offre strategie create per fare i conti con il cosiddetto “tail risk”, il rischio di coda, che appunto intendono assicurare protezione agli investitori al cospetto di eventi considerati estremi. Un altro nome per il tail-hedging è black swan investing, vale a dire investimenti da cigno nero, gli avvenimenti imprevedibili con crolli del mercato.



Una polizza catastrofica

Il fondo descrive le sue operazioni come l'accensione di una polizza assicurativa contro catastrofi che consente di perseguire scommesse più aggressive, senza ricorrere a più tradizionali piani per mitigare il rischio quali la diversificazione degli asset. Alla radice la considerazione che quello che rende particolarmente pericolosa la pandemia sul fronte finanziario è la presenza di una bolle speculative. “Il mondo rimane prigioniero della madre di tutte le bolle finanziarie globali – ha scritto Spitznagel in una nota ai clienti – Sono le sistematiche vulnerabilità create dall'attuale bolla senza precedenti gonfiata dalle banche centrali e la folle, ingenua tendenza al rischio e all'indebitamento che la accompagna a far sì che questa pandemia sia potenzialmente così distruttiva per i mercati e l'economia”.

Il portafoglio-modello

Un esempio concreto del suo successo nel caso del coronavirus Universa lo ha dato attraverso la descrizione di un portafoglio-modello: un investitore che il mese scorso avesse avuto in portafoglio un 3,3% della strategia per “mitigare il rischio” elaborata da Universa e il resto in un fondo legato all'andamento dell'indice di Borsa S&P 500 sarebbe, a conti fatti, uscito in attivo dello 0,4 per cento. L'S&P 500, al confronto, è reduce da perdite di oltre il 12% in marzo. Nessun altra scelta per mettersi al riparo dalla brusca spirale di crisi, assicura la sfera di cristallo rivelata adesso da Spitznagel a suon di percentuali, avrebbe avuto simili risultati a favore degli investitori. Nè tesori di lingotti d'oro, nè casse di bond - e neppure panieri di altri hedge funds. Lo stesso portafoglio-modello avrebbe avuto successo anche nel più lungo termine. Dal marzo del 2008 avrebbe vantato un rendimento composito annuale dell'11,5% contro il 7,9% dell'S&P.