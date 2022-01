Universal Music, accordo con Amazon (e Twitch) per streaming e merchandising

Ascolta la versione audio dell'articolo

La prima major discografica e la prima piattaforma over the top al mondo allargano il perimetro della propria collaborazione, moltiplicando le possibili interazioni di «contenuti». Universal Music e Amazon hanno annunciato un’espansione dei loro accordi che spazierà dalla vendita di merchandising su Amazon alla distribuzione di contenuti Umg su Amazon Music, nonché la possibilità di utilizzare musiche originali della casa discografica su Twitch, la piattaforma di video-streaming di Amazon. Tanto per cominciare gli utenti premium Amazon Music Unlimited avranno accesso a contenuti musicali in Hd, ultra-Hd e in audio spaziale del catalogo Umg.

Le partnership con gli artisti

Amazon Music e Universal Music continueranno a lavorare insieme per integrare e migliorare l’esperienza dei fan, anche per permettere loro di scoprire e acquistare direttamente in-app Amazon Music il merchandising relativo ai loro artisti preferiti, compresi gli articoli della controllata Bravado, leader nelle forniture di merchandising. Pratica che acquista un senso alla luce delle campagne di co-marketing all’insegna di limited edition praticate da molti artisti. Amazon Music e Umg hanno per esempio già sperimentato questa formula con Billie Eilish (Interscope), Selena Gomez (Interscope) e The Weeknd (Republic) progettando collezioni esclusive di merchandising per il lancio dei loro rispettivi album. E, soprattutto, Amazon Music ha lavorato con Ye (Def Jam) per la linea di abbigliamento in edizione limitata progettata da Demna per il #FreeLarryHoover Benefit Concert, distribuito in esclusiva negli shop Amazon Fashion e sull’app Amazon Music per un periodo di tempo limitato.

Le opportunità di Twitch

Infine, Twitch offrirà ai suoi utenti una suite di prodotti targati Universal Music. Umg incoraggerà la creazione e l’apertura di nuovi canali su Twitch per artisti ed etichette del gruppo e lavorerà a stretto contatto con il servizio di live streaming per produrre nuovi feature ed esperienze ingaggianti, oltre a una serie di contenuti musicali realizzati appositamente per il servizio, così da permettere a brand e aziende di comunicare con il proprio pubblico di riferimento. «L’ampiezza dei servizi e dei prodotti musicali proposti e l’attenzione dimostrata nei confronti di clienti e creator fanno di Amazon Music e Twitch due eccellenti partner strategici», commenta Michael Nash, vicepresidente esecutivo Digital Strategy di Universal Music Group.

L’importante è diversificare

«Con questi accordi siamo orgogliosi di ampliare la nostra collaborazione di successo lavorando a stretto contatto con Amazon: non vediamo l’ora di offrire esperienze ancora più incredibili ai nostri artisti e agli appassionati di musica di tutto il mondo», aggiunge Nash. L’obiettivo è «allargare ulteriormente il ventaglio di strumenti disponibili per gli artisti, dando loro sempre più nuove opportunità per interagire con i fan e offrendo significative possibilità di guadagno attraverso lo streaming», sottolinea Tracy Chan, head of music di Twitch. Il tutto al fine di rafforzare ed espandere «le modalità di collaborazione per fornire esperienze uniche ed esclusive e creare ancora più contenuti per gli ascoltatori», conclude Steve Boom, vicepresidente di Amazon Music.