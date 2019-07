Universiadi, Mattarella inaugura i Giochi nel San Paolo rinnovato È il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad aprire ufficialmente le Universiadi di Napoli e della Campania 2019: l’inaugurazione si svolge nello stadio San Paolo con una grande festa di musica e luci allestita da Marco Balich, trasmessa in diretta dalle 21 su Rai 2 di Vera Viola

Mattarella inaugura le Universiadi

È il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad aprire ufficialmente le Universiadi di Napoli e della Campania 2019: l’inaugurazione si svolge nello stadio San Paolo con una grande festa di musica e luci allestita da Marco Balich che viene trasmessa in diretta dalle 21 su Rai 2.

Nello stadio San Paolo rinnovato - con seggiolini , pista, luci e i due grandi maxischermi tutto nuovo - numerosissime le presenze istituzionali: dal presidente della Camera Roberto Fico al ministro degli Affari Esteri, Enzo Moavero Milanesi, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, e i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, Simone Valente, Giuseppina Castiello e Carlo Sibilia. A rappresentare la Regione Campania il Presidente Vincenzo De Luca che ha tenuto un lungo discorso in inglese e il Presidente del Consiglio Regionale Rosa D’Amelio. A fare gli onori di casa il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che ha rivolto agli atleti un saluto concludendo con: «Un abbraccio da Napoli Guagliù!».

La festa di Marco Balich

Portabandiera Ilaria Cusinato, punta di diamante della Nazionale di Nuoto. «Sono onorata di essere stata scelta come portabandiera, non me l’aspettavo e sicuramente sarà un’emozione unica», ha detto prima della cerimonia. La delegazione italiana è stata accolta con grande calore dal pubblico del San Paolo. La cerimonia viene allietata da molta musica napoletana. E dalle voci di Malika Ayane e Andrea Bocelli, Anastasio.

Tra le autorità anche i sette Rettori delle Università campane: Gaetano Manfredi, dell'Università Federico II di Napoli e Presidente CRUI, Elda Morlicchio, dell'Università L'Orientale, Lucio d'Alessandro, dell'Università Suor Orsola Benincasa, Alberto Carotenuto, dell'Università Parthenope, Aurelio Tommasetti, dell'Università di Salerno, Giuseppe Paolisso, dell'Università Vanvitelli e Filippo De Rossi, dell'Università del Sannio. E ancora, Franco Carraro, delegato del presidente Cio, Giovanni Malagò, presidente Coni, Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli. Tra gli ospiti internazionali particolarmente numerosi i ministri dello sport: Azad Rahimov (Azerbaijan), Douda Azoupiou (Burkina Faso), Stephan Mayer (Germania), Nikola Janovic (Montenegro), Jibril Rajoub (Palestina), Costantin Bogdan Matei (Romania), Pavel Anatoleevi Kolobkov (Federazione Russa), Ibrahim Nyelenkeh (Sierra Leone), Mehmet Kasapoglu (Turchia), Dilmurod Nabiev (Uzbekistan).

I numeri dell’Universiade

Un grande investimento per la Campania. Ammontano a 270 milioni di euro le risorse (Fsc 2007-2014, 2014-2020 e Poc 2014-2020) che la Regione ha messo a disposizione dell’Agenzia Regionale per l’Universiade (Aru), per tutte le attività gestionali, operative ed organizzative necessarie allo svolgimento dell’evento. Ben 127 milioni sono stati destinati alla ristrutturazione di oltre 70 impianti sportivi , mentre altri 129 milioni sono serviti per il piano servizi. In totale, sono state bandite 159 gare.

Da lunedì sono sbarcate a Napoli e in Campania 127 delegazioni sportive, con più di 8mila atleti di 18 discipline sportive, che si misureranno in totale in 370 competizioni solo per gli sport a squadra.