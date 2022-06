Università 22/23: la guida completa a corsi, rette, borse di studio e test d’ingresso

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Lezioni ed esami in presenza. Spazio ai corsi improntati al digitale, alla sostenibilità e più vicini al mondo del lavoro. Nuovi programmi con l'estero e un maggior numero di borse di studio Erasmus.

Le università italiane provano a mettersi il Covid alle spalle e per l'anno accademico 2022/23 hanno pronti in rampa di lancio oltre 5mila corsi di laurea: 2.409 triennali, 2.515 magistrali e 343 magistrali a ciclo unico.

I doppi titoli – che offrono la possibilità di studiare anche all'estero – salgono a quota 822, mentre le lauree che prevedono un filtro iniziale all'ingresso delle matricole sono 2.159.

Più chance di lavoro per i laureati

Un panorama vasto e articolato nel quale appare sempre più importante sapersi orientare, tenendo anche conto delle performance sul mercato del lavoro. Un mercato – che dopo la crisi causata dal Covid – ha ripreso ad assumere più laureati: a dirlo è il rapporto 2022 di AlmaLaurea, il consorzio che raggruppa la maggior parte degli atenei italiani. La percentuale di chi lavora, a un anno dal titolo, è del 74,5% tra i laureati triennali, in aumento dello 0,4% rispetto al 2019. E si sale al 74,6% tra quelli magistrali, in crescita del 2,9 per cento.

