Università, affrontarla con successo grazie al libro da record «Professione: studente 30 e lode»

Una guida pratica, un manuale per affrontare lo studio, gli esami e la tesi senza più ansia da prestazione o paura della bocciatura. Sfruttando la capacità della mente di creare immagini e associazioni, grazie a molte illustrazioni che rendono immediata la spiegazione, gli autori insegnano a memorizzare e apprendere in modo facile, veloce e divertente: giurisprudenza, ingegneria, matematica, lettere, storia, chimica… qualsiasi siano le nozioni da apprendere, questo manuale permetterà di raggiungere i propri obiettivi senza sforzo. Il Sole 24 Ore porta in edicola per un mese da sabato 5 marzo al prezzo di 9,90€ il libro «Professione: studente 30 e lode. Il metodo rivoluzionario per affrontare l'università con successo» di Matteo Salvo - autore da oltre 100.000 copie vendute che dal 2000 insegna tecniche di memoria e metodologie di studio sia in Italia sia all'estero, in inglese e spagnolo - ed Elisabetta Galli - istruttore certificato da Tony Buzan per insegnare le Mappe Mentali applicando al business e alla formazione la tecnica innovativa del mind riconosciuta a livello mondiale.

Il volume accompagnerà gli studenti universitari nella loro carriera: dalla preparazione degli esami al momento di affrontarli, fino alla scrittura e alla discussione della tesi e poi oltre, nella compilazione del proprio CV e nel primo colloquio di lavoro. Perché il passaggio dalla scuola superiore all'università è una sfida, soprattutto dal punto di vista psicologico, di gestione dell'ansia e del tempo a disposizione.

Dalla teoria alla pratica: per diverse materie sono forniti esempi di esami e prove per mettere in pratica le tecniche di apprendimento, esercitarsi con le mappe mentali, migliorare la propria metodologia di studio e acquisire le strategie per un'esposizione chiara e una comunicazione più efficace dei concetti studiati. Un manuale efficace, con tanti esempi pratici, adatto a qualsiasi carriera universitaria. Un volume facile, con un linguaggio intuitivo e un ricco apparato di immagini e illustrazioni.

«Professione: studente 30 e lode» propone quindi uno strumento per imparare a gestire il proprio tempo e trasformare lo studio in un'attività piacevole, rendendo l'apprendimento duraturo. La riuscita è garantita da Matteo Salvo, riconosciuto per le sue competenze di trainer della memoria e della logica e una coautrice che lavora all'università e a contatto con gli studenti cui il volume si rivolge.