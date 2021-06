Università, Alpha Test acquisice la maggioranza di 700+ Club

Il progetto 700+ Club

700+ Club, nata nel 2019, ha già preparato centinaia di studenti per le migliori Business School italiane (Bocconi e Politecnico di Milano), europee (Insead, Hec, London Business School, Lse, Cambridge, Imperial College, Esade) e statunitensi (Stanford, Mit, Harvard, Columbia). L’idea della startup nasce dalla diretta esperienza dei suoi fondatori: Lana Silanteva, avvocatessa russa, e Anshul Bhat, ingegnere indiano, si sono conosciuti nel 2011 frequentando entrambi l’Mba del Politecnico di Milano.

«Dopo l’Mba– dichiara Silanteva – abbiamo deciso di fermarci in Italia e investire in un progetto che guarda all'Europa: una realtà di formazione di qualità, appositamente pensata per gli studenti delle scuole superiori e universitari che mirano a punteggi elevati per accedere ai migliori corsi internazionali e dare una svolta alla loro carriera.Noi mettiamo a loro disposizione strumenti di preparazione personalizzati che valorizzano il potenziale individuale e consentono di raggiungere gli ambiziosi obiettivi desiderati. Non a caso, il nome della società fa riferimento al punteggio del test Gmat utile per entrare nelle migliori Business School internazionali».

I test in Europa

Il Gmat è il test di ammissione più adottato dalle Business School europee, soprattutto per i master in management, in grande crescita in tutta Europa, svolti principalmente in lingua inglese per una audience di studenti internazionali non anglofoni.

In questo scenario, si assiste ad un aumento dei punteggi medi in tutto il mondo passati da 597 nel 2015 a 615 nel 2019.

L’alto livello di concorrenza nel campo Gmat ha anche favorito l’adozione di test alternativi come il Gre che si sta rapidamente diffondendo dagli Stati Uniti all'Europa.Il test Sat, poi, è sempre più accettato da tutte le principali Università europee, comprese le italiane Bocconi, Politecnico di Milano, Università di Bologna e Luiss di Roma.