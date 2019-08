Università, aumentano le risorse per gli atenei: premiato chi migliora Decisa la ripartizione del Ffo 2019: dai 7,34 miliardi del 2018 si passa ai 7,45 di quest’anno. Premiate le strutture che scommettono su trasferimento tecnologico e sedi all’estero di Eugenio Bruno

In un Paese come l’Italia, che tradizionalmente destina all’istruzione universitaria meno dell’1% del Pil, ogni aumento di risorse pubbliche per gli atenei è di per sé una buona notizia. E dunque la crescita del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) dai 7,34 miliardi del 2018 ai 7,45 del 2019 lo è; lo diventa ancora di più se si osserva l’andamento che ha contraddistinto negli ultimi 10 anni il principale “bancomat” degli atenei.

Per trovare un livello maggiore infatti bisogna risalire al 2009 quando la sua disponibilità complessiva aveva superato i 7,5 miliardi. Oltre che l’ammontare complessivo tornato ai livelli pre-crisi, del Ffo di quest’anno adesso è nota anche la composizione. Il decreto di riparto a firma del ministro uscente Marco Bussetti è pronto. Così come è pronta l’indicazione destinata alle università su come impostare la programmazione del triennio 2019-2021. Che privilegerà - sulla base di un altro Dm - la dimensione sociale della loro attività - ad esempio il trasferimento tecnologico o l’apertura di sedi all’estero - e premierà la capacità di miglioramento delle singole accademie.

Il fondo di finanziamento 2019

Dei 7,45 miliardi a disposizione 4,3 sono destinati alla «quota base» del Ffo. In lieve calo rispetto all’anno prima (- 2,8%) quando aveva sforato i 4,4 miliardi. Ma non è tanto l’importo totale a essere degno di nota quanto il trend inverso fatto registrare da spesa storica e costi standard: la prima cala di 246 milioni mentre i secondi aumentano di 120 per effetto dell’aumento dal 22 al 24% del suo peso. Rispetto a 12 mesi fa è data in crescita sia la quota premiale - che passa da 1,6 a 1,7 miliardi e avviene sulla base di due criteri “vecchi” basati sulla valutazione della qualità della ricerca (Vqr) e di uno “nuovo” legato ai nuovi indicatori della programmazione 2019-2021 - sia la quota perequativa (da 145 a 175 milioni). In valore assoluto a registrare l’incremento più cospicuo rispetto al 2018 è la voce «interventi legislativi» che passa da 625 a 737 milioni e al cui interno troviamo, ad esempio, il piano straordinario di assunzione di ricercatori tipo B laddove in percentuale “vincono” le chiamate dirette per docenti e ricercatori che salgono da 14 a 17 milioni (+21,4%). Degni di nota paiono infine i 10,8 milioni in più con cui sostenere la riforma dei dottorati di ricerca appena partita (su cui si veda Il Sole 24 ore del 5 agosto).