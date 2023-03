Università, in aumento le iscritte a corsi Stem

Si tratta di numeri che riflettono il gender gap presente anche negli altri settori e che tuttavia mostrano come nei settori scientifici i livelli occupazionali continuino ad essere migliori. È proprio lì infatti che si stanno creando e si creeranno le maggiori possibilità grazie soprattutto agli investimenti per la transizione economica e digitale prevista nel Pnrr. Il nostro Paese, solo per fare un esempio, è in testa sul fronte degli investimenti nel digitale con una quota del 26,7%, leggermente superiore alla media europea (26,3%). Investimenti che si tradurranno in nuovi posti di lavoro di cui però le ragazze non beneficeranno se non sceglieranno le materie Stem, soprattutto quelle in cui la presenza femminile continua ad essere più scarsa.



«Al Politecnico di Milano - spiega la rettrice Donatella Sciuto - le ragazze che si iscrivono a ingegneria, che dal punto di vista della parità di genere è il nostro nervo scoperto, sono quasi raddoppiate negli ultimi 10 anni. Un segnale importante, ma ancora insufficiente se pensiamo che rappresentano un terzo circa degli iscritti. Se andiamo poi ad analizzare i numeri, abbiamo luci e ombre: ingegneria biomedica e ingegneria dell'ambiente e del territorio sono in parità, mentre purtroppo ci rendiamo conto che esistono dei ’fortini inespugnati’. Penso all'ingegneria meccanica, dove c'è una donna ogni dieci studenti circa. Non va meglio nelle aree dell'informatica o dell'aeronautica. Dobbiamo fare in modo che l'aumento delle iscrizioni si concentri in queste nicchie».



La tecnologia riflette i pregiudizi di chi la progetta



La sottorappresentazione femminile nelle professioni scientifiche e tecnologiche è un segnale d'allarme non solo per un problema occupazionale. C'è anche un tema di usabilità e sviluppo delle tecnologie. Per fare solo un esempio, l'AI è già ampiamente utilizzata in ottica di business, basti pensare che per Amazon, secondo l'Internet Health Report 2022, l’intelligenza artificiale è la chiave di tutte le principali fonti di ricavi del gruppo. Il problema è che molti dei set di dati più popolari sono costituiti da contenuti estratti da Internet, in particolar modo da alcuni Paesi, e riflettono parole e immagini che distorcono la realtà su un modello prevalentemente anglofono, bianco e maschile. L'assenza di diversità (di visioni, competenze e modelli) ai tavoli di lavoro, rischia di fare da zavorra all'efficacia delle tecnologie, che resterebbero così ancorate a pregiudizi e bias che fanno riferimento a una visione falsata del mondo.



Quella visione che fa sì che 1 ragazza su 2 si senta limitata, nelle scelte sul futuro, da retaggi maschilisti, sempre secondo l'indagine di Terre des Hommes. E proprio il lavoro viene percepito come il luogo più a rischio discriminazione. Per far sì che tale percezione cambi, è necessario abbattere quelle barriere che bloccano la decisionalità femminile. Un obiettivo che secondo la rettrice Sciuto è raggiungibile solo lavorando a monte, prima cioè che le ragazze si trovino di fronte alla scelta della carriera universitaria: «Possiamo fare di più per avvicinare le ragazze alla scienza e ancora i pregiudizi sono molti e penso che la molla scatti prima, all'interno della scuola. Il tema dell'orientamento è fondamentale. Chi viene all'università ha già intrapreso la sua strada, che noi possiamo sostenere, certamente. Quello che serve è alimentare la scelta alla radice, fin dai primi anni sui banchi scolastici e all'interno delle famiglie. Vanno educati gli adulti per primi e allora, forse, riusciremo a vincere i pregiudizi».