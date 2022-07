Università, bando da 290 posti in Molise per la formazione primaria

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L'Università degli Studi del Molise ha pubblicato il bando relativo alla selezione per l'ammissione, per l'Anno accademico 2022-2023, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria, attivato presso il Dipartimento di Scienze umanistiche, sociali e della formazione. Sono disponibili 290 posti per i cittadini comunitari e 6 per quelli extracomunitari. Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate entro il 5 settembre.

